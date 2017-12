Febiofest sa začína hľadaním šťastia

27. mar 2006 o 8:10

Pavel Liška a Zuzana Kronerová vo filme Bohdana Slámu Štěstí. FOTO - ČT



Štěstí je tichým filmom o bezfarebnej každodennosti, krehkom priateľstve v nevľúdnom sociálnom prostredí a o prchavých a ťažko postihnuteľných chvíľkach šťastia. Stal sa najlepším českým filmom roka, Českého leva zaň získal režisér Bohdan Sláma aj herci Tatiana Vilhelmová, Aňa Geislerová a Pavel Liška. Okrem nich vo vedľajších úlohách hrajú aj Zuzana Kronerová a Martin Huba.

Prehliadka Febiofest je tradične zameraná na prezentáciu najnovšej a najlepšej českej filmovej tvorby, preto je logické, že ju dnes večer otvorí práve Slámovo dielo.

Pred ním sa premietne krátky animovaný film režiséra Martina Snopeka Pik a Nik. Oba budú od štvrtka spolu prechádzať slovenskými kinami v bežnej distribúcii.

Slovenský film bude na Febiofeste zastupovať ešte Dušan Trančík. Z tvorby režiséra, ktorý práve nakrúca jediný hraný film Slovenskej televízie Zima kúzelníkov, sa do programu dostali snímky Fotografovanie obyvateľov domu a Iná láska. Obe budú uvedené v sekcii Pocta režisérovi.

Profilové a retrospektívne časti prehliadky sú tento rok vyhradené pre Španiela Pedra Almodóvara, Juhokórejčana Kim Ki-duka, poľského klasika Krzyzstofa Zanussiho a českého surrealistického majstra Jana Švankmajera. Vybrané Almodóvarove filmy už veľa slovenských divákov videlo, ale doteraz u nás neboli uvedené v takejto ucelenej forme. K Zanussiho prvým prácam, ovplyvnených vedeckou minulosťou, je zaradená aj novinka Persona non grata. Medzi filmami Kim Ki-duka sú aj tie, ktoré sa u nás ešte nepremietali (Skutočná fikcia, Luk ) a vo Švankmajerovom výbere zas aj tri pásma krátkych filmov. Na jednom z nich - Do pivnice (1983) - pracoval slovenský kameraman Juraj Galvánek. So Švankmajerom neskôr nakrútil aj celovečerné filmy Otesánek a najnovšie Šílení.

Na Febiofeste sa opäť premietnu aj niektoré úspešné filmy z iných svetových festivalov, novinkou je sekcia Ruský smiech. Po Bratislave sa začiatkom apríla začne prehliadka presúvať do Nitry, Martina, Žiliny, Banskej Bystrice, Popradu, Prešova a Košíc. (kk)