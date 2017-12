Synovec Johna Travoltu si zahrá Thora

27. mar 2006 o 14:05 SITA

BRATISLAVA 27. marca (SITA) - Rikki Lee Travolta, synovec hollywoodskeho herca Johna Travoltu, by sa mal objaviť v novej filmovej adaptácii komiksu Thor. Mladý herec a bývalý model má sľubne rozbehnutú kariéru na newyorskom Broadwayi a bol jedným z tipov na stvárnenie agenta Jamesa Bonda predtým, než sa tejto úlohy zhostil Pierce Brosnan. Podľa stránky comicboards.com je Travolta vynikajúcim hercom shakespearovského typu a zároveň ovláda i množstvo bojových umení. Režisér filmového projektu zatiaľ známy nie je, no scenárista filmu Batman začína David Goyer, ktorý aj pre tento film píše scenár, vyhlásil, že by režisérsku taktovku sám rád prevzal.