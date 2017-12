Graceland sa stane národnou historickou pamiatkou

27. mar 2006 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 27. marca (SITA) - Sídlo rokenrolovej legendy Elvisa Presleyho Graceland v Memphise v štáte Tennessee uvedú americké úrady do zoznamu národných historických pamiatok. Ministerka vnútra Gale Norton sa stretne s Elvisovou manželkou Priscillou, aby tak spoločne označili bývalé sídlo jedného z najznámejších spevákov histórie. Aj napriek tomu, že Graceland patrí do zoznamu národných historických miest od roku 1991, toto nové označenie ho uvedie medzi národné pamiatky ako Biely dom, prístav Pearl Harbor či vojenská základňa Alamo. Národných historických pamiatok je na území USA menej ako dva a pol tisíca. Nahrávacie štúdio The Sun Records, kde Presley nahral svoje prvé nahrávky, označili za národnú historickú pamiatku v roku 2003.