Najväčší Čech - Zdeněk Svěrák

27. mar 2006 o 17:05 SITA

BRATISLAVA 27. marca (SITA) - Dramatik, scenárista a herec Zdeněk Svěrák oslávi v utorok 28. marca 70. narodeniny. Uznávaný umelec sa narodil v roku 1936 v Prahe. Svěrák absolvoval pedagogickú fakultu v Prahe a po jej skončení vystriedal viacero zamestnaní. Najskôr pôsobil tri roky ako učiteľ, neskôr v rokoch 1961 až 1969 bol redaktorom Českého Rozhlasu. V tom istom období bol aj členom Komunistickej strany Československa. Napokon v rokoch 1977 až 1991 pracoval ako scenárista vo filmových štúdiách na Barrandove.

Okrem desiatok filmových scenárov sa podpísal pod viac ako tristo textov k pesničkám a napísal aj niekoľko divadelných hier. V 70-tych rokoch písal pod pseudonymom Emil Synek aj texty k populárnym piesňam. Najznámejšou z nich je Holubí dům pre Jiřího Schelingera.

Svěrák debutoval filmom Zločin v šantánu z roku 1968. Následne hral v krátkometrážnom filme Stopa vede do Liptákova a sci-fi komédii Pane, vy ste vdova! Jeho meno sa objavilo aj v titulkoch filmov Jáchyme, hoď ho do stroje!, Marečku, podejte mi pero!, Vrchní, prchni!, Kalamita, Slavnosti sněženek a v roku 1983 po prvý raz aj vo filme o vymyslenej postave všestranného Járy Cimrmana - Jára Cimrman ležící, spící. Nasledujúci rok sa postavil pred televíznu kameru pri natáčaní filmu Jak básníci přicházejí o iluze a o rok neskôr vďaka snímke Vesničko má středisková. Zbierku jeho vydarených filmových výstupov zdobí Obecná škola, Akumulátor 1 a oscarový film z roku 1996 Kolja, ktorý režíroval jeho syn Jan Svěrák. V roku 2001 potešil divákov náročného žánru filmom Tmavomodrý svět. Na budúci rok vyjde zatiaľ jeho posledný film Vratné láhve. Jeho meno sa úzko spája s Divadlom Járy Cimrmana. Svěrák spolupracoval pri vzniku hier ako Akt, Hospoda na mýtince, Lijavec, Němý Bobeš aneb Český Tarzan, Vyšetřování ztráty třídní knihy a Záskok. Z tohto hľadiska bol pre neho najúspešnejší rok 1997, no všetky z hier sa v Žižkovskom divadle Járy Cimrmana v Prahe hrávajú ešte dodnes.

Zdeněk Svěrák má dve dospelé deti a niekoľko vnúčat. Záľubu si podľa jeho slov našiel v murárčine. V roku 2005 si ho český národ zvolil v diváckej ankete Najväčší Čech.