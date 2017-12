Jane Fonda odrádza kolegyne od plastiky

BRATISLAVA 27. marec (SITA) - Známa herečka-veteránka Jane Fonda sa rozhodla rozbehnúť kampaň, ktorou chce svoje kolegyne - herečky odradiť od skrášľovacích plastických operácií. Šesťdesiatosemročná herečka so silikónovými prsiami, ktorá nedávno pózovala na obálku istého časopisu nenalíčená, tvrdí, že ženy v Hollywoode sa na seba pomaly začínajú podobať. Kritici ju obviňujú z pokrytectva, pretože sama v minulosti využila služby skrášľovacej chirurgie. Ona však tvrdí, že chce zostarnúť s úctou. "Precestovala som Švédsko a Fínsko a videla som tváre, na ktorých sa odzrkadľovali životné skúsenosti. Po návrate do Hollywoodu sa mi zdalo, akoby všetci vyzerali rovnako. Mnohé moje kamarátky sú krásne ženy a uvažujú pri tom, že si nechajú zväčšiť prsia alebo napichať kolagén do perí. Pýtam sa ich: prečo to robíte? Nerobte to," povedala Fonda v rozhovore pre The DailyMail.

Jane Fonda sa na filmových plátnach a televíznych obrazovkách objavuje už od roku 1960. Diváci ju môžu poznať z filmov Dievča zo Západu (1965), Štvanica (1966), Klute (1972), Návrat domov (1978) alebo Čínsky syndróm (1979). Je taktiež dvojnásobnou držiteľkou Oscara. V kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe sošky získala za filmy Klute a Návrat domov.