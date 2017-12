Zdenku Prednú mrzí nevydarené vystúpenie na Aurelovi

BRATISLAVA 27. marca (SITA) - Nevydarené vystúpenie na udeľovaní cien Aurel 2005 speváčku Zdenku Prednú mrzí, ale najviac bola zaskočená správami v slovenských bulvárnych plátkoch, ktoré tvrdia, že skolabovala.

27. mar 2006 o 17:40 SITA

Speváčka nemá pocit, že by sa k tomu potrebovala ďalej vyjadrovať či vracať. "Prišla na mňa tréma začiatočníčky, keď som si uvedomila, že som dostala skutočnú muzikantskú cenu. Mrzí ma to, ale rozhodne nie som tým nijako rozhodená či frustrovaná. Som na vlastnej tour, ľudia chodia na naše koncerty, kapely hrajú výborne a ja si to užívam," okomentovala celú situáciu Zdenka. Momentálne Zdenka so svojou skupinou a hosťom Tinou bez problémov a s veľkým nadšením pokračujú v Sunny Day Tour 2006 po slovenských mestách. Turné sa končí 11. 4. 2006 v bratislavskom Babylon klube. Agentúru SITA o tom informoval Miloš Oríšek z agentúry Gentle Groove Production, ktorá Zdenku Prednú zastupuje.