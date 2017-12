Joe Zawinul sa vracia už po šiestich mesiacoch

Nestáva sa často, aby sem veľké hudobné hviezdy chodili koncertovať pravidelne. Slávny džezový klávesista Joe Zawinul je však výnimkou - po šiestich mesiacoch opäť prichádza so svojou skupinou Syndicate. A to už dnes večer, do klubu Babylon v Bratislave.

28. mar 2006 o 11:00

Joe Zawinul so svojou neodmysliteľnou čapicou na septembrovom koncerte v Babylone.

FOTO - MIROSLAV HUDÁK

"Pôvodne sme mali v tomto termíne hrať v Dubaji. Tamojší promotér sa však nejako prestal ozývať, tak sme začali hľadať náhradu. A keďže teraz som na turné s pozmenenou zostavou svojej skupiny, dohodli sme sa, že prídeme opäť do Bratislavy," vysvetlil Joe Zawinul v telefonickom rozhovore pre SME dôvody svojho rýchleho návratu na Slovensko. "Budeme hrať iné veci, aj zopár noviniek. Ale aj keď hráme tie isté skladby, nikdy neznejú rovnako. Vždy to znie trochu odlišne." Oproti septembrovému koncertu nastali v kapele Syndicate tri zmeny. Popri lídrovi, gitaristovi Alegre Correovi a basgitaristovi Linleym Marthovi sa na pódiu objaví nový bubeník Nathaniel Townsley, známy najmä zo spolupráce napríklad so Steviem Wonderom. Vokalistku Sabine Kabongo, ktorá si dala pauzu pre materské povinnosti, nahradila Ana Paula da Silva (jej pozoruhodný sólový debut zaujal aj organizátorov prestížneho džezového festivalu v Montreaux a pozvali ju zahrať si na vlaňajšom ročníku) a posledným novým menom je ďalší Brazílčan Jorge Bezerra, považovaný odborníkmi za jedného z najtalentovanejších perkusionistov. "Sú to fantastickí muzikanti a som veľmi rád, že zhodou rôznych náhod hrajú práve teraz v mojej skupine," dodal Joe Zawinul. Vzhľadom na účasť troch Brazílčanov v súčasnej zostave jeho skupiny Syndicate sa od dnešného koncertu dá očakávať "tanečnejší" náboj. Organizátori sľubujú, že oproti prvému večeru, ktorý sa tiež konal v Babylone, budú citlivejšie strážiť kapacitu sály a masová tlačenica by tak tentoraz nemala hroziť. Začiatok je naplánovaný na 20.30 h. Joe Zawinul (1932) patrí už niekoľko dekád medzi najzásadnejšie postavy na hudobnej scéne. Hoci sa narodil v Rakúsku a pôvodne študoval klasiku, stal sa špičkovým džezmenom. Jeho kariéra sa začala v roku 1959, keď získal štipendium na prestížnej hudobnej škole Berklee v Bostone a presťahoval sa do Ameriky. Medzi elitu sa prepracoval po boku speváčky Dinah Washingtovej a najmä Milesa Davisa, s ktorým nahral nadčasové albumy In A Silent Way a Bitches Brew. V roku 1970 si spolu so saxofonistom Wayne Shorterom založil vlastnú jazzrockovú formáciu Weather Report, ktorá sa stala legendou. Hoci už oslávil sedemdesiatku, stále chodí na turné a venuje sa paralelne niekoľkým projektom. OLIVER REHÁK