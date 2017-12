Jessica Simpson zmenila nahrávaciu spoločnosť

BRATISLAVA 28. marca (SITA) - Popová speváčka Jessica Simpson opustila svoju nahrávaciu spoločnosť Columbia. Iba štyri mesiace potom, čo ohlásila rozpad manželstva s Nickom Lacheym, sa speváčka a herečka ...

28. mar 2006 o 8:30 SITA

BRATISLAVA 28. marca (SITA) - Popová speváčka Jessica Simpson opustila svoju nahrávaciu spoločnosť Columbia. Iba štyri mesiace potom, čo ohlásila rozpad manželstva s Nickom Lacheym, sa speváčka a herečka rozhodla zmeniť nahrávaciu spoločnosť a po siedmich rokoch sa dohodla na novej zmluve so spoločnosťou Epic. "Milujem svojich priateľov a podporovateľov v spoločnosti Columbia. Budú mi chýbať, no začínam nový vzťah. Epic je nové miesto s novým lídrom. Je to pre mňa perfektné miesto na začiatok novej cesty," povedala speváčka. Pod novou značkou nahrá speváčka album v spolupráci s producentmi ako Jimmy Jam, Terry Lewis a Scott Storch. Jej posledným albumom bol In This Skin z roku 2003.