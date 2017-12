Clooney, Pitt a Damon v ďalšom pokračovaní Dannyho jedenástky

28. mar 2006 o 10:05 SITA

BRATISLAVA 28. marca (SITA/AP) - Hollywoodski herci ako George Clooney, Brad Pitt a Matt Damon sa stretnú i v ďalšom pokračovaní filmu Dannyho jedenástka. Tretia časť filmu o gangu bankových lupičov by mala mať názov Dannyho trinástka. Clooney, čerstvý držiteľ Oscara za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe, si zopakuje úlohu Dannyho Oceana a režisér Steven Soderbergh, ktorý režíroval Dannyho jedenástku i Dannyho dvanástku, sa ujme režisérskej taktovky. Podľa spoločnosti Warner Bros si však svoju úlohu nezopakuje ani Julia Roberts, ani Catherine Zeta-Jones. "Bol to problém scenára. Nemali sme kam tieto dve hviezdy umiestniť tak, aby sme nemrhali ich talentom," povedal producent Jerry Weintraub. "Sú našimi naozajstnými priateľkami, no ani Soderbergh a ani ja ich nebudeme presviedčať, aby sa vrátili, nič tu nerobili, len aby boli vo filme," ďalej uviedol, no dodal, že ak scenáristi prídu s dobrým nápadom, ako do scenára zapracovať aj ženy, nikto nebude mať proti návratu hviezd námietky. Svoje úlohy si v treťom pokračovaní zopakujú i Don Cheadle, Andy Garcia, Bernie Mac, Carl Reiner a Elliott Gould. Novou postavou na scéne bude herečka Ellen Barkin. S produkciou by sa malo začať v júli, pričom film by sa mal v kinách objaviť v lete 2007.