Barbra Streisandová mala románik s princom Charlesom i Dodim al-Fayedom

28. mar 2006 o 12:14 TASR

Los Angeles 28. marca (TASR) - Barbra Streisandová mala románik s princom Charlesom i Dodim al-Fayedom, prezrádza jej nová kniha pod titulom "Barbra: The Way She Is" (Barbra: Taká, aká je), ktorej autorom je Christopher Anderson.

V knižke sa dočítame, že princ Charles fantazíroval o tejto legendárnej speváčke a herečka vo svojom denníku, kam si poznamenal najmä jej "obrovský sex appeal".

Okrem následníka britského trónu mala speváčka Streisandová intímny pomer aj s celým radom nemenej slávnych hercov, medzi ktorými figurujú také mená ako Liam Neeson, Warren Beatty, Ryan O'Neal, Steve McQueen, Kris Kristofferson, Jon Voight, Richard Gere, Omar Šaríf, Peter Weller, Tommy Smothers či Don Johnson.

Za dvoch hercov bola vydatá - prvým bol Elliot Gould, s ktorým má syna Jasona, a druhým James Brolin, ktorý je dodnes jej manželom. Okrem hercov bol jej milencom napríklad aj tenista Andre Agassi a ďalšie celebrity.

V knihe sa dozvieme napríklad aj to, že bývalá prvá dáma USA Hillary Clintonová jej zakázala vstup do Bieleho domu, keď sa dozvedela, že Streisandová strávila noc v Arkansase pri smrteľnej posteli jej otca.