Skupina Vetroplach pracuje na novom albume

BRATISLAVA 28. marca (SITA) – Skupina Vetroplach pracuje na svojom druhom albume, ktorý by chceli vydať na jeseň tohto roka. Ako v rozhovore pre agentúru SITA prezradil klávesák Veslo, jednu z piesní, ...

28. mar 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 28. marca (SITA) – Skupina Vetroplach pracuje na svojom druhom albume, ktorý by chceli vydať na jeseň tohto roka. Ako v rozhovore pre agentúru SITA prezradil klávesák Veslo, jednu z piesní, ktoré by sa na novinke mali objaviť, už ich fanúšikovia poznajú. Letný singel Poďte k nám sa na debutový album nevošiel a tak chlapci uvažujú o tom, že by ho zaradili na druhý album. "Úplne hotovú máme ešte asi jednu alebo dve piesne. Ostatné sú v takých hrubých kostrách, na ktorých pracujeme,“ spresnil a dodal, že v tomto období cvičia, schádzajú sa v skúšobni a diskutujú ako budú piesne vyzerať. Hlavné slovo pri aranžovaní piesní má podľa neho zvyčajne autor piesne. Väčšinu skladieb skupiny Vetroplach má pri tom na svedomí spevák a basgitarista Jozef v., druhým najaktívnejším Vetroplachom je gitarista Tomky, ale na druhý album by podľa vlastných slov chcel prispieť aj Veslo. Konečná podoba piesní ale vzniká "kolektívnou prácou." Autor piesne väčšinou má predstavu, ako by jeho pieseň mala po dokončení znieť a v skúšobni "už len očakáva, aké impulzy mu dajú ostatní členovia - čo si k tomu vymyslia, ale v zásade platí, že každý člen mám právo veta - keď povie, že niečo nechce takto hrať, tak to tak hrať nebude."

Chlapci zo skupiny Vetroplach chcú, aby ich druhý album znel lepšie ako debut, aby bolo počuť, že doňho dali všetko a že sa ich tvorba vyvíja. "Cítime potrebu nejakého prirodzeného posunu. Prvý album bol akási skúška a nejakým spôsobom sumarizoval obdobie predtým ako sme vyhrali Coca-Cola PopStar. Tie pesničky vznikali v období, keď o nás ešte nikto nechyroval a teraz sa k tomu musíme stavať zodpovednejšie. Skúsime dosiahnuť lepší zvuk, aby to bolo lepšie nahraté, aby to malo viac šťavy – možno aby to bolo aj hudobne zaujímavejšie," prezrádza Veslo. Aj keď sa chcú "posunúť ďalej," v žiadnom prípade podľa neho nemajú v pláne meniť sa. Ako povedal, nehanbia sa za to, že robia pop, ktorý sa dá hrať v rádiách a páči sa ľuďom. Práve v medziach pozitívneho gitarového popu, ktorým odštartovali svoju kariéru, chcú pokračovať ďalej tak, aby to "bolo čo najkvalitnejšie a maximálne počúvateľné."

Na novom albume budú podľa neho rôznorodé piesne – "aj pohodové singlovky do rádia, aj také pesničky, ktoré možno nebudú vhodné na vysielanie v rádiu, ale náročnejší poslucháč si ich veľmi rád vypočuje a ocení ich." Jozef v. ako hlavný autor skupiny má zatiaľ pocit, že nové piesne sú vážnejšie a menej vtipné. Ako celok sú však podľa neho pestré – "sú tam rôzne emócie a nálady - sú aj veselšie aj smutnejšie." Kým nie sú hotové všetky piesne a album nie je nahratý, je však podľa neho o ňom predčasné hovoriť.

Nové piesne plánuje Vetroplach pred ich nahratím a vydaním albumu "otestovali" hraním v kluboch. "Chceli by sme tie pesničky mať hotové už predtým, ako ich začneme nahrávať, aby boli už trošku zabehané - aby sme ich stihli zahrať niekde v kluboch a trošku ich otestovali. Aby sme pri živom hraní zistili, kde majú slabé miesta,“ hovorí o plánoch kapely. Nahrávanie by chceli mať hotové už pred začiatkom leta, aby nemuseli pendlovať medzi štúdiom a festivalmi, na ktoré sa veľmi tešia. Novému albumu bude predchádzať pilotný singel, ktorý by sa mal objaviť už v júni.

SITA vydá k správe zvukovú správu.