Bývalému členovi Village People hrozí takmer päť rokov väzenia

28. mar 2006 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 28. marca (SITA/Reuters) - Amerického speváka Victora Willisa, ktorý sa v 70. rokoch preslávil ako člen hudobnej skupiny Village People a prezliekal sa za policajta, zatkla polícia potom, čo nedodržal podmienky v prípade prechovávania drog a nelegálneho ozbrojovania. Spevák, ktorý sa podpísal pod hity ako In the Navy či YMCA, sa dostal od rozpadu skupiny v roku 1980 do niekoľkých rozporov so zákonom. Teraz mu však hrozí až takmer päťročné odňatie slobody. "Je smutné, že jeho život sa dostal do bodu, v ktorom zrejme nie je inej nápravy ako pobyt vo väzení," uviedol asistent štátneho žalobcu v okrese San Mateo v San Franciscu Morley Pitt.

Willisa zatkli minulý rok a obvinili ho za prechovávanie kokaínu a nelegálne ozbrojovanie. Po prepustení na kauciu a priznaní všetkých obvinení sa spevák bez stopy stratil, čím porušil podmienku. Polícia ho znovu zatkla v nedeľu 26. marca a dnes by sa mal postaviť pred súd. Pretože bez stopy zmizol, hrozia mu štyri roky väzenia, ku ktorým sa mu môžu pridať i ďalších osem mesiacov za nové obvinenia z prechovávania narkotík.