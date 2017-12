Will Smith chce spolupracovať s Aishwaryou Rai

28. mar 2006 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 28. marca (SITA) - Hviezda indického Bollywoodu Aishwarya Rai je taká zaneprázdnená, že musela odmietnuť ponuku Willa Smitha, ktorý s ňou chcel nakrútiť film. Herečka sa s hollywoodskym hercom a raperom stretla minulý rok, keď ju presviedčal na nakrúcanie filmu Hitch: Liek pre moderného muža a vtedy jeho ponuku odmietla. Smith sa s ňou opäť stretol počas minulomesačnej cesty po Indii a vyhlásil, že s ňou stále do niektorého zo svojich budúcich projektov počíta. "Urobil by som čokoľvek, aby som si mohol zahrať po jej boku. Naozaj ju milujem," povedal Smith. Herec jej už stihol dať i ďalšiu ponuku, film Tonight, He Comes, no zdá sa, že jej nabitý program jej ani tentoraz neumožní so Smithom spolupracovať. Aishwarya Rai účinkovala po boku Colina Firtha a Bena Kingsleyho i vo filme Last Legion, ktorý sa nakrúcal na ruinách Spišského hradu.