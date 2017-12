Zawinul opäť ponúkol džezovú nádielku

29. mar 2006 o 1:49 TASR

Bratislava 29. marca (TASR) - Pol roka po vypredanom koncerte sa do Bratislavy opäť vrátil slávny džezový klávesista Joe Zawinul. Piatim stovkám poslucháčov v klube Babylon predviedol aj s vynovenou skupinou Syndicates džezové improvizácie v rôznych jazykoch a hudbu, ktorá miestami pôsobila hypnotizujúco. Publikum nadchol i viacerými skladbami s tanečnými rytmami.

Viedenský rodák - skladateľ, klavirista a hráč na syntetizátory, Zawinul, patrí k špičkám moderného džezu. Jeho kariéra sa začala v roku 1959, keď získal štipendium na prestížnej hudobnej škole Berklee v Bostone a presťahoval sa do Ameriky. Medzi elitu sa prepracoval po boku Milesa Davisa, s ktorým nahral nadčasové albumy In A Silent Way a Bitches Brew. Na prelome 60. a 70. rokov spoluzakladal s Wayneom Shorterom inovátorskú džezrockovú kapelu Weather Report. Mal vtedy už tesne pred štyridsiatkou. To mu však nezabránilo v tom, aby sa stal jedným z najrešpektovanejších syntetizátorových mágov na svete. Hoci Zawinul už oslávil sedemdesiatku, stále chodí na turné a venuje sa paralelne niekoľkým projektom.