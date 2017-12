Štíhla Sharon Stone vydesila producentov i rodinu

29. mar 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 29. marca (SITA) - Americká herečka Sharon Stone bola taká odhodlaná vyzerať štíhlo vo filme Základný inštinkt 2, že pred začiatkom nakrúcania prestala jesť, čím vydesila svoju rodinu, priateľov i producentov. Výkonní producenti sa obávali o jej zdravotný stav do takej miery, že do celej veci zainteresovali aj herečkiných rodičov, ktorí ju mali presvedčiť, aby skoncovala s hladovaním. "Pre film som chcela byť až nezdravo štíhla. No producentov to vydesilo, lebo si mysleli, že vyzerám hrozne. Vôbec nepochopili o čo mi ide. Chcela som vyzerať veľmi štíhlo a divoko, pretože je to desivé. Chcela som, aby mi v scéne, kde tancujem s holým chrbtom, boli vidieť rebrá," povedala herečka. "Hľadali sme vhodný kostým, ktorý by tomuto zámeru vyhovoval, ale žiaden nebol dosť dobrý. Tak som prestala jesť a to každého vydesilo. Zamiešali do toho aj mojich rodičov a tí potom za mnou celý čas chodili a hovorili mi, že sa mám najesť," dodala.