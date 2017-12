Julia Roberts prvýkrát zažiarila na Broadwayi

29. mar 2006 o 10:00 SITA

NEW YORK 29. marca (SITA/AFP) - Americká filmová herečka Julia Roberts v utorok debutovala na newyorskom Broadwayi, kde si zahrala v produkcii Richarda Greenberga s názvom Tri dni dažďa. 38-ročnú držiteľku ocenenia Oscar do hry vybrali minulý rok v presvedčení, že do divadla Bernarda B. Jacobsa pritiahne veľa divákov. Utorňajšie predstavenie bolo prvým zo série "predpremiér", pričom oficiálny začiatok je naplánovaný na 19. apríla.

Hra Tri dni dažďa, ktorú v roku 1997 produkoval Manhattanský divadelný klub, pozostáva z dvoch dejstiev. V prvom si Roberts zahrá dcéru, ktorá spoločne s bratom rieši záhadu úmrtia svojho otca. Druhé dejstvo sa odohráva o 30 rokov skôr a herečka sa tu ujíma úlohy matky.

Hviezda z filmu Pretty Woman priznáva, že vstup na divadelné dosky sa nezaobišiel bez nervozity. "Než som sa tam dostala, bola som na mŕtvicu," povedala Roberts minulý rok pre denník The New York Times. "Ale hrôza je súčasťou vzrušenia," dodáva.

Julia Roberts získala v roku 2000 ocenenie Oscar za hlavnú úlohu vo filme Erin Brockowichová. Začiatkom roka 2005 prerušila kariéru, aby sa mohla venovať svojim dvom deťom. Účinkovanie na Broadwayi je preto pre ňu originálnym návratom do práce. Údajne tiež finišuje jej rokovanie o úlohe v novom filme Daniel Isn't Talking.