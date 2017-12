Joe Zawinul Syndicate sa predstavil v duchu ento a world music

29. mar 2006 o 8:33 SITA

BRATISLAVA 29. marca (SITA) – Utorkový večer v bratislavskom klube Babylon sa niesol v duchu progresívneho džezu s výraznými prvkami ento a world music. Legendárny klávesák Joe Zawinul totiž po pol roku opäť zavítal na Slovensko. Oproti septembrovému koncertu nastalo v jeho kapele niekoľko zmien, no Zawinul sa i tentoraz obklopil tými najlepšími svetovými hudobníkmi. Na gitaru hral Brazílčan Alegre Correa, ktorý doteraz vydal desiatku vlastných albumov, v ktorých úspešne spája brazílsku hudbu s džezom a funkom. Linley Marthe z ostrova Maurícius hral na basgitare, Aziz Sahmaoui z Maroka obsluhoval perkusie a spev. Jediným Američanom v kapele bol bubeník Nathaniel Townsley z New Yorku, ktorý spolupracoval so svetoznámymi hudobníkmi ako Stevie Wonder či Richard Bona. Dvaja najvýraznejší členovia Zawinulovej skupiny Syndicate boli perkusionista Jorge Bezerra Jr., ktorý je hudobnými kritikmi považovaný za jedného z najtalentovanejších mladých perkusionistov na svete, a brazílska speváčka Ana Paula da Silva, ktorá je v tejto zostave úplným nováčikom.