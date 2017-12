Zomrel americký herec Britt Lomond

BRATISLAVA 29. marca (SITA/AP) - Americký herec Britt Lomond, ktorý stvárnil kapitána Monastaria v televíznom seriáli Zorro v rokoch 1957 až 1958, zomrel vo veku 80 rokov. Lomond zomrel 22. marca na ...

29. mar 2006 o 13:10 SITA

BRATISLAVA 29. marca (SITA/AP) - Americký herec Britt Lomond, ktorý stvárnil kapitána Monastaria v televíznom seriáli Zorro v rokoch 1957 až 1958, zomrel vo veku 80 rokov. Lomond zomrel 22. marca na kalifornskej klinike Huntington Beach následkom zlyhania obličiek. Médiá o tom informoval jeho dlhoročný priateľ a bývalý hovorca Tyler St. Mark.

Britt Lomond sa narodil 12. apríla 1925 v Chicagu v štáte Illinois, ale vyrastal v New Yorku. Počas druhej svetovej vojny slúžil ako výsadkár v Pacifiku, za čo dostal tri purpurové srdcia a striebornú i bronzovú hviezdu. Po skončení vojny sa presťahoval do južnej Kalifornie, aby pracoval ako ilustrátor, ale jeho šermiarske umenie ho nakoniec priviedlo k hraniu vo filmoch. Okrem herectva sa Lomond venoval aj produkcii. Ako producent sa podpísal pod filmy The Legend of Mandinga (1961) a Crystalstone (1988). V roku 2004 vyšli Lomondove memoáre pod názvom Chasing After Zorro. S manželkou Diane Lomond mal dve deti, syna Glasea a dcéru Evan.