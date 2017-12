"Pomalá ruka" - Eric Clapton

BRATISLAVA 29. marca (SITA) - Eric Patrick Clapton sa narodil 30. marca 1945 v anglickom Ripley. Jeho matka Patricia Molly Clapton mala vtedy iba šestnásť rokov. Jeho otec Edward Walter Fryer bol kanadský ...

Hudobníka vychovávali starí rodičia a on žil vo viere, že sú to jeho rodičia. Vlastnú matku považoval za staršiu sestru. O niekoľko rokov neskôr sa vydala za iného kanadského vojaka, a rodina sa presťahovala sa do Kanady. Keď mal Eric deväť rokov, odhalil rodinné tajomstvo. Už ako školáka ho fascinoval blues a na svoje trináste narodeniny dostal svoju prvú vlastnú akustickú gitaru. Kým sa naučil akordy, takmer hru na gitare vzdal. Po skončení strednej školy študoval dizajn skla na Kingstonskej škole umenia. Neskôr ho odtiaľ ale vyhodili. Po skončení školy sa zamestnal ako poštár.

Do prvej kapely The Roosters sa dostal, keď mal sedemnásť rokov a zostal s ňou niekoľko mesiacov. Prvé pocity slávy si vyskúšal vďaka úspechu formácie The Yardbirds, kapely, ktorej repertoár poznačil vplyv bluesu a rock and roll. V kapele hral dva roky a opustil ju v roku 1965. Postupne sa o Claptonovi hovorilo stále viac aj v rešpektovaných gitarových kruhoch. Kapelu zviditeľnil prvý album For Your Love. Clapton kapelu opustil krátko po nahratí rovnomenného singlu. Hlavným dôvodom bola zmena jej orientácie. The Yardbirds sa totiž preorientovali na pop. Na svoje miesto Clapton odporučil svojho dobrého priateľa a famózneho gitarového mága Jimmyho Pagea. Ten sa ale v onom čase nebol ochotný vzdať svojej úspešnej kariéry štúdiového hudobníka a kapele odporučil Jeffa Becka. Po nejakom čase sa Clapton pridal k formácii John Mayall & the Bluesbreakers. V polovici roku 1966 skupinu opustil a na jeho miesto sa dostal Peter Green. Svoje útočisko našiel v novovytvorenej skupine Cream. Trio tvoril Clapton, Jack Bruce a Ginger Baker. Clapton sa začal prejavovať ako nádejný spevák a textár. Dokázal sa presadiť aj napriek tomu, že rolu hlavného speváka v kapele zaujal Bruce. Cream debutovali na Windsorskom džezovom a bluesovom festivale. Ich prítomnosť na javisku privádzala poslucháčov do bodu varu.

Začiatkom roku 1967 sa s príchodom Jimmyho Hendrixa na scénu Claptonova pozícia najlepšieho britského gitaristu otriasla. Napriek komerčnému úspechu sa kapela skoro rozpadla. V tom čase ho oslovila hudba skupiny The Band. Clapton sa zaujímal o členstvo v nej, ale kapela jeho ponuku odmietla. Cream sa rozišli v roku 1968, no už v roku 1993, keď vchádzali do Rock and Rollovej siene slávy, stáli spolu na jednom pódiu v pôvodnej zostave. Naposledy v nej odohrali štyri koncerty v roku 2005.

V roku 1969 založil Clapton spolu s Bakerom, Stevom Winwoodom a Rickom Grechom skupinu Blind Faith. Nahrali spolu iba jednu LP platňu a odohrali jedno koncertné turné. Po roku sa rozpadli. Clapton sa na čas zo sveta hudby stiahol. V tom istom roku sa presťahoval do New Yorku. V tom čase spolupracoval aj na albumoch iných umelcov a vystupoval aj po boku Johna Lennona.

Eric sa kamarátil s Georgom Harrisonom a ich blízke priateľstvo sa podpísalo pod vznik viacerých spoločných projektov. Navyše sa zamiloval do jeho manželky Pattie Boyd-Harrison. Následne nahral v spolupráci s kapelou Derek and the Dominos jedno z vrcholných diel svojej tvorby - album Layla and Other Assorted Love Songs. Vďaka náhode sa stretol s členom kapely The Allman Brothers - Duanom Allmanom. Allman sa stal "piatym mušketierom" The Dominos. Claptona v tom čase poznačila smrť Jimiho Hendrixa. O rok, počas ich prvého turné po Amerike zomrel pri motocyklovej nehode aj Allman. Album "Layla .." neprijali ani kritici. Clapton bol sklamaný a unavený svojím vlastným osudom. Ďalšiu tragédiou kapely bolo, že ich bubeníkovi Jimovi Gordonovi diagnostikovali po zavraždení vlastnej matky kladivom schizofréniu. Ericovým životným sprievodcom sa stal heroín a práve drogy spôsobili, že počas Koncertu pre Bangladéš odpadol na pódiu. Napokon nad nimi zvíťazil, ale začal piť. Podarilo sa mu však vytvoriť novú, silnú formáciu, s ktorou nahral album 461 Ocean Boulevard.

Neskôr vydával albumy skôr sporadicky, ale pravidelne koncertoval. V roku 1976 ho obvinili z podpory rasizmu. Jeho nevhodný výrok vtedy podnietil vznik hnutia Rock Against Racism vo Veľkej Británii.

Po jeho návrate z odvykacej kúry nasledovalo veľmi úspešné obdobie. Ako sólista Clapton nesklamal.

S Pattie Boyd-Harrison sa zosobášil v roku 1979. V roku 1985, ešte ako ženatý, sa zamiloval do Yvonne Khan Kelly, s ktorou má dcéru Ruth. Otcovstvo verejne nepriznal niekoľko rokov. Clapton a Pattie sa rozviedli v roku 1988. Dôvodom bola jeho aféra s talianskou modelkou Lory Del Santo, ktorá mu porodila syna Conora. V roku 1991 ho postretla asi najväčšia životná tragédia - 20. marca o 11:00 vypadol jeho syn Conor z 53. poschodia newyorského mrakodrapu. O svojej bolesti následne zložil skladbu Tears in Heaven. V roku 2002 sa oženil s grafičkou Meliou McEnery a majú spolu tri dcéry - Juliu Rose, Ellu May a Sophie.

Clapton, známy pod prezývkou Slowhand, patrí do skupiny najrešpektovanejších hudobníkov súčasnosti. Jeho hudobný rukopis sa v priebehu jeho kariéry niekoľkokrát menil, no svet ho považuje za hudobného inovátora.