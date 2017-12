Ján Ďurovčík sa po siedmich rokoch vracia ako tanečník

29. mar 2006 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 29. marca (SITA) - Choreograf a režisér Ján Ďurovčík sa po siedmich rokoch vracia prostredníctvom drámy ...na Vaše hroby na divadelné dosky. Inscenáciu, ktorá zožala úspech aj v New Yorku, uvedie v novej premiére divadlo Nová Scéna 26. apríla. Následne ju v rámci turné uvidia aj diváci v 24 slovenských mestách. Pražská premiéra je naplánovaná na september alebo október tohto roku v divadle Kalich. Hlavným dôvodom, prečo sa Slovenské Divadlo Tanca rozhodlo inscenáciu znova zaradiť do svojho repertoára, je návrat Dušana Cinkotu medzi jeho členov. Ďurovčík si trúfa vystúpiť na javisko aj napriek zranenej kľúčnej kosti. V súčasnosti absolvuje s rukou, ktorú mu spevňuje platinová výstuž a osem skrutiek, terapeutické cvičenia a rehabilitácie. V prípade, že by sa pri tanci opätovne zranil, alternáciu za seba nemá. "Lekár ma ale ubezpečil, že na tom istom mieste sa už nezlomí," povedal Ďurovčík, ktorý momentálne aj chudne. "Podarilo sa mi zhodiť štyri kilogramy a ešte ďalšie štyri ma čakajú," dodal choreograf.

Inscenácia ...na Vaše hroby, ktorá vznikla podľa predlohy škandalózneho a v USA zakázaného románu Borisa Viana, mala na Slovensku po prvý raz premiéru v divadle Nová scéna v roku 2000. V obnovenej premiére tanečno – dramatickej kompozície na motívy Vianovho diela Napľujem na Vaše hroby sa predstavia: Ján Ďurovčík, Dušan Cinkota, Jan Révai, Igor Holováč, Zuzana Moravcová, Milka Minichová, Marianna Paulíková a Ivan Martiš. Nová scéna podľa svojej webovej stránky predstavenie zatiaľ do programu zaradila len dvakrát: 26. apríla a 14. mája.

