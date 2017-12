Jennifer Lopez drží špenátovú diétu

29. mar 2006 o 15:20 SITA

BRATISLAVA 29. marca (SITA) - Speváčka a herečka Jennifer Lopez vraj tak veľmi túži po dieťati, že sa dala na špenátovú diétu. Urobila tak po porade s doktorom, ktorý jej povedal, že špenát obsahuje látky, ktoré by jej mohli pomôcť otehotnieť. "Odkedy mi lekár odporučil túto špeciálnu diétu, jem každý deň špenát. Na raňajky špenátovú omeletu, špenátový šalát na obed a aj na večeru. No ak mi to nepomôže počať dieťa, budem mať aspoň svaly ako Pepek námorník," žartovala Jennifer Lopez. Informoval o tom internetový servis IOL.com.