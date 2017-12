Robbie Williams by chcel piercing

29. mar 2006 o 17:10 SITA

BRATISLAVA 29. marca (SITA) - Britský popový spevák Robbie Williams už je už dlhoročným fanúšikom tetovania. Tentokrát ho však láka drastickejší spôsob, ako ozdobiť svoje telo. Vraj si chce dať urobiť piercing. Na túto myšlienku ho priviedol iluzionista Derren Brown. Robbie bude účinkovať v jednej z jeho špeciálnych show, ktorú televízna stanica Chanel 4 odvysiela na veľkonočnú sobotu. Iluzionista najskôr Robbieho uvedie do tranzu a potom mu dvoma 35-centimetrovými ihlicami prepichne predlaktia. Podľa slov iluzionistu to vyzerá ako scéna z nejakého hororu. Robbie počas celého triku nepociťoval žiadnu bolesť, ale pri pohľade na to, ako mu dve ihly prebodávajú ruky, vraj trocha zozelenel a vyzeral ustarane. "Robbie na konci už nevyzeral tak v pohode, ale musím uznať, že tie ihly sú naozaj hrubé," povedal Derren Brown. Iluzionista vedel, že mu nebude stačiť obyčajný trik s kartami, aby na Robbieho urobil dojem a preto mu vysvetlil všetky podrobnosti triku. "Keď som mu o tom rozprával, bol tým nadšený," dodal Deren. Aj napriek všetkému sa Robbiemu celý trik veľmi páčil a teraz pomýšľa na to, že si nechá urobiť skutočný piercing. "Chcel by som si takto ozdobiť telo. Možno by Derren mohol ísť so mnou na turné a predviesť tento trik počas mojej show," povedal Robbie Williams.