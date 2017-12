Pozvánky

30. mar 2006 o 10:00

Stoka v A4: ukážky z hier, fotografie a koncert

Dnes o 19.00 h sa v A4 - nultom priestore na Námestí SNP v Bratislave začína divadelno-literárno-hudobný večer. Po vernisáži "dvorného" fotografa Stoky Ctibora Bachratého divákov čaká krst nového románu Máriusa Kopcsaya, spomienka na divadlo Stoka vo forme ukážok z legendárnych predstavení (Hetstato, Eo Ipso, Impasse a Nikto, len čajka si omočí nohy v mojich slzách) a koncert súboru Požoň sentimentál.

Jubileum prvého sfilmovaného Jánošíka

Osemdesiate piate výročie prvého sfilmovaného Jánošíka si pripomenú dnes o 17.30 h v Nitrianskej galérii. O sprievodnú hudbu k projekcii filmu sa postará trio tEóRia OtraSu (Jan Kavan - violončelo, Julo Fujak - klavír a DJ Fero - gramofóny).

Dotyky a spojenia: výstava Jána Triašku a Propeler

V rámci cyklu Dotyky a spojenia v bratislavskom CC centre na Jiráskovej ulici otvoria výstavu jedného z výrazných mladých výtvarníkov pôsobiacich na aktuálnej domácej scéne Jána Triašku, pôvodom zo Srbska a Čiernej Hory. Vernisáž dnes o 18.00 h bude spojená s projekciou dokumentárneho filmu Propeler, subkultúry mládeže režiséra Paľa Korca a scenáristky Jany Žilčayovej. Film prináša šesť pohľadov: Krjú (graffiti), IKS (straight edge), Vúdstok (mladí kresťania), Odin (skinhedi), AntiFA (antifašisti) a záverečný Grúv (techno scéna).

Trizuljakovci v Považskej galérii umenia

Umenie ako cesta nádeje je názov výstavy, ktorú dnes o 17.00 h otvoria v Považskej galérii umenia v Žiline. Výstava pri príležitosti životných jubileí sochára Alexandra Trizuljaka (1921 - 1990) a textilnej výtvarníčky Evy Trizuljakovej (1926) v koncepcii kurátorky Aleny Piatrovej vyberá to najosobitejšie z rozsiahlej tvorby oboch autorov.

Slobodova Láska v Pitínského českom preklade

Večer venovaný Rudolfovi Slobodovi pripravili dnes o 19.00 h v bratislavskom Artfore. Pri príležitosti prekladu jeho "stratenej" knihy Láska do češtiny príde knihu uviesť J. A. Pitínský. Hosťami budú Ľubomír Feldek, Juraj Nvota, Zita Furková a za vydavateľstvo Větrné Mlýny Petr Minařík. Na programe je aj filmová ukážka z rozhovoru so Slobodom.

Scénická literárna šou Listovanie s Allenom

Dnes o 20.00 h by mal do bratislavského Štúdia 12 na Jakubovom námestí "doraziť" slávny scenárista, režisér a komediálny herec vo svojich vlastných filmoch Woody Allen, a to v podobe pravidelnej scénickej literárnej šou Listovanie.

Prezentácia európskeho kultúrneho časopisu Lettre

Prezentácia európskeho kultúrneho časopisu Lettre sa uskutoční dnes o 18.00 h v budove Maďarského kultúrneho inštitútu v Bratislave.

Entry Point - mladé banskobystrické videoumenie

Entry Point - prezentácia mladého videoumenia z Fakulty výtvarných umení AU v Banskej Bystrici sa bude konať v Open Gallery na Baštovej ulici v Bratislave. Vernisáž sa uskutoční dnes o 17.00 h.

Škótska kapela Simple Minds v Bratislave

Škótska kapela Simple Minds sa prvýkrát objaví na Slovensku, a to dnes o 20.00 h v bratislavskom PKO. Na koncerte skupina prezentujúca nezabudnuteľný hudobný štýl new wave predstaví aj nový album Black & White 050505. (tasr, kul)