Sharon Stone sa hanbí flirtovať s mužmi

30. mar 2006 o 8:30 SITA

BRATISLAVA 30. marca (SITA) - Americká herečka Sharon Stone nedávno prekvapila časopis Hollywood Life osobným a šokujúcim priznaním. "Som skutočne veľmi hanblivá, aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá," prezradila Sharon, ktorá sa na plátnach kín čoskoro objaví v novom filme Basic Instinct 2. Muži potrebujú povzbudenie, aby so ženou začali flirtovať a to ona vraj nedokáže. Preto sa jej nikto len tak neprihovorí a nezačne s ňou flirtovať. Jej sestra Kelly je v tomto úplne iná. "S ňou flirtuje každý. Ona je hotová sexbomba," povedala 48-ročná Sharon a dodala, že za sestrou často chodila pýtať rady. Dokonca ju brávala so sebou na nákupy, aby jej názorne predviedla, ako sa to robí. Podľa Sharoniných slov jej to však nijako nepomohlo.