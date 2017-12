Black Eyed Peas v júni exkluzívne v Bratislave

BRATISLAVA 30. marca (SITA) - Funky hip-hopová skupina Black Eyed Peas zavíta začiatkom júna do Bratislavy. Na zoznam svetových hviezd, ktoré v júni potešia slovenských hudobných fanúšikov, tak pribudlo ...

30. mar 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 30. marca (SITA) - Funky hip-hopová skupina Black Eyed Peas zavíta začiatkom júna do Bratislavy. Na zoznam svetových hviezd, ktoré v júni potešia slovenských hudobných fanúšikov, tak pribudlo ďalšie meno. Kapela, ktorá je momentálne na megaturné po Spojených štátoch, na Slovensku 5. júna odštartuje jeho európsku časť. Niekoľkonásobní držitelia Grammy Black Eyed Peas vystúpia v rámci strednej Európy exkluzívne len v Bratislave. Koncert odohrajú v priestoroch úplne nového bratislavského "amfiteátra" Incheba Open Air, kde sa predvedú na obrovskom britskom pódiu dlhom 33 metrov s celkovou plochou 530 metrov štvorcových.

V rámci turné predstavia svoj aktuálny multiplatinový album Monkey Business, ktorý vyšiel v roku 2005 a po celom svete sa ho predalo asi osem miliónov kusov. Ako informuje oficiálna webová stránka kapely www.blackeyedpeas.com, americké turné, počas ktorého odohrajú ešte 29 koncertov, ale aj následné vystúpenia po celom svete majú byť oslavou ich šiestych narodenín. Niekoľko dní po jeho skončení - 21. mája v Denveri, vyrazí štvorica na svetové pódiá. Dva dni po bratislavskom koncerte, 7. júna sa predstavia aj počas otváracieho ceremoniálu Majstrovstiev sveta vo futbale. Asi 60 000 fanúšikov si na Olympijskom štadióne v Berlíne vychutná slávnosť, po ktorej prvýkrát v histórii šampionátov nebude hneď nasledovať zápas. Okrem Bratislavy kapela zverejnila na svojej stránke tri ďalšie európske koncerty: 12. júna Glasgow, 13. júna Birmingham a 14. júna Manchester.

Hity ako Hey Mama, Shut Up, Where is the love, My Humps či najnovší singel Pump It si budú môcť slovenskí fanúšikovia Black Eyed Peas vychutnať 5. júna. Poloha amfiteátra a umiestnenie pódia poskytne výhľad na scénu v pozadí s Bratislavským hradom, večernou scenériou historického centra mesta a mosta SNP. V kombinácii s najväčšími hitmi Black Eyed Peas bude podľa organizátorov koncert najväčším a najemotívnejším hudobným zážitkom pre každého návštevníka.

Agentúru SITA informovala PR manažérka Music Academy Katarína Žáková.