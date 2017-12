Tori Spelling poprela správy o rozhádanej rodine

BRATISLAVA 30. marca (SITA) - Americká herečka Tori Spelling poprela správy o tom, že by si pohnevala rodinu tým, že si z nej robila vo svojej reality show So NoTORIous žarty. Správy viacerých denníkov ...

30. mar 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 30. marca (SITA) - Americká herečka Tori Spelling poprela správy o tom, že by si pohnevala rodinu tým, že si z nej robila vo svojej reality show So NoTORIous žarty. Správy viacerých denníkov minulý týždeň informovali o tom, že bývalá hviezda seriálu Beverly Hills 90210 sa rozhádala s celou rodinou a jej rodičia sa s ňou vraj vôbec nebavia a dokonca, že jej matka Candy zvažuje podanie žaloby. "Moja rodina sa vôbec neberie tak vážne. Celé je to vymyslené. Moja rodina si myslí, že je to odvážny krok," povedala Tori. Ako dodala, v jej programe sa žiadnym tabu nebudú klásť obmedzenia. Už v prvej časti si urobila žarty z Paris Hilton, Charlieho Sheena a scientológie. Herečka rovnako nemala problém vystreliť si aj zo seba. "Takýmto rozruchom sú ľudia posadnutí. Pripisujeme to samozrejme môjmu programu," uzavrela.