V piatok sa rozhodne, kto zaklope na dvere absolútneho finále

30. mar 2006 o 16:05 SITA

BRATISLAVA 30. marca (SITA) - Kolo Unplugged v piatok rozhodne kto prejde bránami absolútneho finále súťaže SuperStar. Predposledný večer bude výnimočný nielen sláčikovým orchestrom. Úplne vylúčená totiž nie je ani možnosť, že finalisti sa tento krát predstavia nielen svojim speváckym umením, ale aj ako muzikanti. "Ukáže sa to počas dnešných popoludňajších skúšok. Otázkou je, či ich to nebude príliš zamestnávať a či sa napokon budú môcť dostatočne venovať spevu," uviedol v rozhovore pre agentúru SITA manažér projektu SuperStar Peter Kavecký. Orchester, ktorý bude ostávajúce trio finalistov sprevádzať 9. finálovým kolom, je zložený z profesionálnych hudobníkov. "Mal by mať približne 25 členov. Dnes sa tom definitívne rozhodne podľa skúšok," prezradil.

Na štvrtkovej tlačovej konferencii predstavili aj takzvanú rozstrelovú pesničku dvoch účastníkov absolútneho finále. Minuloročnú Najkrajšiu SMS-ku nahradí tento rok skladba Nič nie je stratené. Hudbu k nej zložil Miko Hladký, o text sa postaral Georgio Babulic. "Oslovili sme viacerých hudobníkov a ich ponuka sa nám zdala najvhodnejšia," dodáva Kavecký.

Ivanovi Štroffekovi, v ktorého prevedení budú mať diváci v piatok možnosť počuť piesne od britských rebelov Oasis (Don't Look Back In Anger), grungeovej legendy Nirvany (Come as You Are), či českej skupiny Lucie (Chci zas v tobě spát), sa neobáva toho, že bude pri speve hrať na gitare. "Mal som kapelu a hrával som. Inak by som do toho nešiel. Spievať a hrať je ťažšie ako len spievať, no určite sa to bude dať skĺbiť do dohromady," spresnil Ivan.

Do najbližšieho finálového kola si Peter Cmorík prichystal nezabudnuteľný hit skupiny Eagles Hotel California, Soldier of Fortune z dielne Deep Purple, či slaďák metalových velikánov - kapely Metallica Nothing Else Matters. "Som veľmi rád, že sa mi podarilo vybrať si všetky tieto veci a dúfam, že si ich ľudia užijú rovnako ako ja," uviedol Peter. Bývalý učiteľ hudby chce pritom zahrať divákom na dvoch nástrojoch. "Rád by som zahral na gitare, aj na klavíri. Som klavirista, takže sa mi lepšie hrá na tomto hudobnom nástroji, ale gitaru mám zase radšej, aj keď na nej hrám slabšie," prezradil Peter.

Posledná zástupkyňa nežného pohlavia Mária Bundová neostala nič dlžná svojmu hudobnému vkusu a vybrala si skladby od škótskej speváčky a gitaristky KT Tunstall (Black Horse And Cherry Tree), americkej hiezdy r' n' b Brandy (Another Day in Paradise), či Angličanky Lisy Stansfield (The Real Thing). V budúcom kole sa pritom teší na sláčikový orchester. "Už som raz v tejto súťaži mala možnosť spievať s orchestrom. Bol to môj veľký sen a čiastočne sa mi splní ešte raz. SuperStar mi dala možnosť pocítiť, že snívať sa naozaj oplatí," zdôverila sa Mária. Ponuku hrať na hudobnom nástroji nie je však zatiaľ rozhodnutá prijať. "Neviem, či to zvládnem. Mám čo robiť, keď sa postavím na pódium s mikrofónom. Ak sa predsa len rozhodnem hrať, bude to na klavíri. Chodila som naň veľa rokov, ale už veľmi dlho som nehrala. Mám čo robiť iba s tými pesničkami, takže sa zrejme nedám nahovoriť," uviedla Mária. Napriek tomu, že diváci poslali zo súťaže už väčšinu dievčat myslí si, že šance sú vyrovnané. Ak však vypadne nebude smútiť. "Záleží na tom, ako sa človek stotožní s výsledkom. Podľa mňa nie je také tragické byť tretí. Brala by som aj bronzovú medailu," dodala 28-ročná nádejná speváčka.