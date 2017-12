Muž s dvoma filmovými kariérami - Ewan McGregor

BRATISLAVA 30. marca (SITA) - Herec Ewan Gordon McGregor sa narodil 31. marca 1971 o 15:45 v škótskom meste Crieff. Neskôr, už ako filmová hviezda sa zapojil do kampane proti zrušeniu pôrodnice v nemocnici, ...

30. mar 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 30. marca (SITA) - Herec Ewan Gordon McGregor sa narodil 31. marca 1971 o 15:45 v škótskom meste Crieff. Neskôr, už ako filmová hviezda sa zapojil do kampane proti zrušeniu pôrodnice v nemocnici, kde sa narodil. Jeho rodičia James a Carol McGregorovci pracujú ako učitelia. Brat Colin pôsobí ako pilot v Kráľovskom letectve. Ako 16-ročný Ewan odišiel zo školy, aby sa mohol naplno venovať herectvu. V roku 1988 najprv absolvoval krátky študijný program zameraný na herectvo doma v Škótsku. Neskôr strávil tri roky štúdiom na londýnskej Guildhall School of Music and Drama. Krátko po skončení školy debutoval v televíznom seriáli Lipstick on Your Collar (1993). Jeho filmovým debutom však bola malá úloha v snímke Billa Forsytha Sme len ľudia (1993) - ten bol ale veľkým prepadákom a Ewanovi veľa slávy nepriniesol. O rok neskôr sa objavil ako skazený cynický novinár Alex Law vo filme Dannyho Boylea Plytký hrob. Snímka bola v Británii obrovským hitom a Ewan si svojim výkonom vyslúžil veľké uznanie. Pozornosť médií i filmových kritikov na celom svete si získal stvárnením Marka Rentona - mladíka závislého na heroíne v dnes už kultovom filme Trainspotting (1996). Zaujímavosťou je, že ho podľa bestselleru Irvina Welsha nakrútila rovnaká skupina tvorcov ako Plytký hrob: režisér Danny Boyl, scenárista John Hodge a producent Andrew MacDonald. O rok neskôr sa v kinách objavil v treťom filme trojice Boyle-Hodge-MacDonald. V romantickej komédii Extra život (1997) si zahral po boku Kalifornčanky Cameron Diaz. Povráva sa, že po tom, ako Leonardo DiCaprio dostal rolu v ich filme Pláž (2000), ktorá mala pôvodne patriť Ewanovi, s Hodgeom a Boyleom neprehovoril. V roku 1998 sa predstavil v dvoch britských projektoch: romantickej hudobnej snímke Tichý hlas a hudobnej dráme Zamatová extáza. Pre kariéru v showbiznise ho vraj inšpiroval strýko - herec Denis Lawson, ktorý si v Epizódach IV až VI Hviezdnych vojen zahral Wedge Antillesa.

Ewan sa stal výnimočnou postavou nízkorozpočtových a nezávislých filmov, ale objavil sa aj v niekoľkých hollywoodskych trhákoch. Keď mu po prijatí úlohy vo Hviezdnych vojnách jeden z novinárov pripomenul jeho proklamovanú averziu voči hollywoodskym filmom, reagoval: "Ja viem, čo som povedal, ale: Hej, veď toto sú Star Wars!" Obi-Wan Kenobiho si zahral v Epizódach I až III. Pri svojom stvárnení Kenobiho sa inšpiroval Alecom Guinnessom, ktorý hral rovnakú postavu v pôvodnej trilógii. Počas prípravy na nakrúcanie vraj študoval Guinnessove filmové úlohy, aby dokázal čo najlepšie zachytiť jeho charakteristické spôsoby - chcel tak zabezpečiť úplnú presnosť vo všetkom - od akcentu až po tempo reči. "Takmer 20 rokov som čakal na moment, keď budem mať vlastný svetelný meč. Nie je nič úžasnejšie, ako byť rytierom Jedi," komentoval svoje stvárnenie Obi-Wan Kenobiho.

Americké veľkofilmy prestal odmietať a popri nezávislých filmoch, v ktorých neustále potvrdzuje svoje výnimočné herecké nadanie, si občas zahrá aj v nejakej hollywoodskej snímke. V roku 2001 si zahral romantického spisovateľa Christiana v muzikáli Moulin Rouge režiséra Baza Luhrmanna. V tom istom roku sa objavil aj v akčnej vojnovej dráme Čierny jastrab zostrelený. V roku 2003 si zahral po boku Renée Zellweger v romantickej komédii Kašlem na lásku, v britskom filme Adamove tajomstvo a vo Veľkej rybe Tima Burtona. Veľmi dobré kritiky si vyslúžil najmä stvárnením tuláka Joea Taylora v Adamovom tajomstve, v ktorom si zahral s Angličankou Tildou Swinton. V roku 2005 svoj hlas prepožičal dvom animovaným postavičkách - Rodneymu Copperbottomovi v animovanom filme Roboti a holubovi Valiantovi v rovnomennom filme. Do kín sa však dostala aj dlho očakávaná tretia epizóda Hviezdnych vojen a sci-fi thriller Ostrov. Najbližšie si ho budú môcť slovenskí filmoví fanúšikovia vychutnať v thrilleri Stay, ktorého slovenská premiéra je predbežne naplánovaná na 1. júna. "(Moji fanúšikovia) zvyknú hovoriť: 'Videli sme ťa vo Hviezdnych vojnách a Moulin Rouge. Čo by sme si ešte mali pozrieť?' Ja im na to vždy poviem The Pillow Book (1996). To by im mohlo otvoriť oči, nemyslíte?," poznamenal na adresu svojich "fanúšikov," ktorí jeho herecké umenie poznajú len z jednej stránky. Často ho vídať na londýnskych divadelných doskách. Naposledy si zahral v muzikáli Guys and Dolls divadla Piccadilly. Táto úloha mu vyniesla mimoriadne uznanie kritikov, cenu LastMinute.com v kategórii najlepší herec roka 2005 a nomináciu na Laurence Olivier Award.

Ewan je od mladosti vášnivým motocyklistom. V roku 2004 spolu s priateľom - hercom Charleym Boormanom a kameramanom Claudiom Von Plantom podnikol takmer štvormesačnú cestu. Na svojich motorkách za 115 dní prešli vzdialenosť 30 395 kilometrov z Londýna do New Yorku. Cestou navštívili strednú Európu, Ukrajinu, Rusko, Kazachstan, Mongolsko, Aljašku a Kanadu. Ich dobrodružný výlet sa stal predlohou pre televízny seriál a knižný bestseller Long Way Round. Zastavili sa aj u pracovníkov UNICEF na Ukrajine, v Kazachstane a Mongolsku. Na rok 2007 vraj McGregor plánuje druhú takúto cestu. Tá by mala smerovať zo Škótska do juhoafrického Kapského mesta. Rovnako ako počas prvej, aj teraz chce cestou navštíviť pracovníkov UNICEF. V roku 2004 sa Ewan stal vyslancom OSN a zúčastnil sa mnohých dobročinných projektov, vrátane pomoci africkým deťom a rodinám postihnutým AIDS.

McGregor sa 22. júla 1995 oženil s francúzskou Eve Mavrakis, ktorú stretol počas nakrúcania televízneho seriálu Kavanagh QC. Vo februári 1996 sa im narodila dcérka Clara Mathilde a 7. novembra 2001 Eve porodila druhé dievčatko Esther Rose. Svoju rodinu zvykne Ewan so sebou brávať na nakrúcanie. Výnimku vraj urobil len vo dvoch prípadoch. Nakrúcanie snímky Čierny jastrab zostrelený (2001) sa mu zdalo príliš násilnícke a krvavé. Doma ich nechal aj počas nakrúcania filmu Adamove tajomstvo (2003).

Ewan je veľmi striktný v snahe chrániť súkromie svojich dcér. Verí totiž, že skutočnosť, že majú slávneho otca, nedáva nikomu právo zasahovať do ich súkromia a nesmie negatívne ovplyvňovať ich životy. Paparazzom, ktorí jeho zákaz porušili, sa vyhrážal súdom.