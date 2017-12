The Flying Pickets na Slovensku

BRATISLAVA 30. marca (SITA) - V štyroch slovenských mestách sa od 28. apríla do 1. mája predstaví v sérii a cappella dvojkoncertov renomovaná slovenská vokálna skupina Close Harmony Friends spoločne s ...

BRATISLAVA 30. marca (SITA) - V štyroch slovenských mestách sa od 28. apríla do 1. mája predstaví v sérii a cappella dvojkoncertov renomovaná slovenská vokálna skupina Close Harmony Friends spoločne s britským hosťom v podaní legendárnej a cappella formácie The Flying Pickets.

Skupina The Flying Pickets navštívi Slovensko na základe exkluzívneho pozvania vokálnej skupiny Close Harmony Friends, ktorí sa pohybujú na našej i zahraničnej hudobnej scéne už pätnásť rokov. Slovenskí Close Harmony Friends budú počas koncertov prezentovať a cappella light štýl zameraný na osvedčené hity populárnej hudby z minulých rokov. Piati muži z legendárnej skupiny The Flying Pickets predvedú vo svojich vystúpeniach cappella rock & pop. Spoločné koncertné turné týchto renomovaných vokálnych skupín je akýmsi voľným pokračovaním dvojkoncertov Close Harmony Friends a ich hostí, s ktorými navštívili v minulosti slovenské mestá ako Bratislava, Prešov, Žilina, Trnava a ďalšie. Dvojkoncerty a cappella formácií sú prirodzeným vyvrcholením ich umeleckých aktivít, i keď spolu ešte nikdy na jednom pódiu nehrali. Svoje sily spojili práve pre tento jedinečný projekt. Pre Close Harmony Friends je radosť zúčastniť sa na týchto koncertoch a zároveň ponúknuť náročnému slovenskému divákovi atraktívnu lahôdku.

Dvojkoncerty sa uskutočnia o 19:00 hodine v Divadle Jonáša Záborského v Prešove (28. 4.), v artikulárnom kostole v Kežmarku (29. 4.). Skupiny sa predstavia tiež v Dome Odborov v Žiline (30. 4.) a v Divadle Andreja Bagara (1. 5.).

The Flying Pickets je v súčasnosti vedúcou a cappella skupinou v Európe. Vďaka ich dynamickej javiskovej šou a nápaditým albumom sa stali majstri svojho umenia. Skupina vznikla pôvodne v roku 1982. Už o niečo vyše roka dosiahli so svojím aranžmánom singlu Only You prvé miesto v britskej hitparáde. Prvenstvo si udržali päť týždňov. Skladba postupne dosiahla prvú priečku takmer vo všetkých krajinách Európy. Skupina vždy ťažila zo svojho vibrujúceho javiskového prejavu a počas svojej viac ako dvadsaťročnej existencie účinkovala v mnohých krajinách sveta. Doteraz vydali dvanásť albumov ako Blue Money (1995), Politics of Need (1996) či najnovší album Everyday, ktorý obsahuje dvanásť nových skladieb. Ich úpravy známych piesní sú nenásilné, prirodzené a popritom svojské, ako len dobrá a cappella hudba môže byť. V roku 2007 plánujú The Flying Pickets z dôvodu svojho 25. výročia vyraziť na svetové turné s úplne novou show s názvom Changing Times.