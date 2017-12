Mariah Carey si plní sny na Broadwayi

31. mar 2006 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 31. marca (SITA) - Fanúšikovia americkej speváčky Mariah Carey si čoskoro budú môcť svoju hviezdu vychutnať na Broadwayi. Speváčka sa totiž rozhodla, že prichystá svoj vlastný muzikál, v ktorom bude i vystupovať. Ako však uviedla, nič ešte nie je definitívne, no divadelná spoločnosť, s ktorou rokovala, je tomuto nápadu veľmi naklonená. "Nechcem o ničom hovoriť, kým nie sú podpísané zmluvy. No jedna veľká spoločnosť už súhlasila, že so mnou tento projekt vytvorí," povedala speváčka pre hudobnú stanicu MTV. Niekoľkonásobná držiteľka ceny Grammy tiež prezradila, že skôr, než sa z projektu stane muzikál, rada by ho nakrútila ako film. "Pravdepodobne nakrútime najprv film. Nechcem povedať televízny film, ale normálny celovečerný. A potom z toho spravíme aj niečo na Broadwayi. Film potom určí i scény pre muzikál," dodala.