31. mar 2006 o 0:00

Volksoper Viedeň: zábery z opery Marta. FOTO - DIMO DIMOV



Zábavná opera Marta je maškrta pre labužníkovPriaznivci klasického hudobného žánru si môžu až do konca mája vo Volksopere vychutnať desať predstavení opery Marta. Hudobné dielo Friedricha von Flotowa, ktoré slávilo svoju premiéru v roku 1844 na doskách divadla Kärtnertortheater, je ako stvorené pre repertoár operného domu. Michael McCaffery zasadil jednu z najúspešnejších opier 19. storočia do Anglicka v roku 1710, do originálneho obdobia vzniku opery. Veselá opera sa zaraďuje k tým dielam, ktoré sa s nemeckým textom presadili aj za hranicami krajiny jej vzniku. Dej Marty rozpráva o znudenej lady, ktorá sa z dlhej chvíle začne vydávať za slúžku a tak sa začína zápletka plná vášní a lásky, kde celkom prirodzene strieda jedna hudobná kompozícia druhú. V hlavnej úlohe dvojpostavy lady Harriet Drhamovej a Marty sa predstaví Alexandra Reinprechtová a úlohe zamilovaného Lyonela Ismael Jordi.

Najbližšie predstavenia opery Marta sa uskutočnia v opernom dome Volksoper na ulici Währinger Strasse 2., 5., 8., 13. a 17. apríla, o 19.00.

HUDBA

Konzerthaus, Lothringerstrasse 20

1. 4. Amiri o 20.00

2. 4. Mollner Maultrommler, 't Kliekske o 19.30

3. a 5. 4. Freddy Quinn Gala o 19.30

Viedenská Stadthalle, Vogelweidplatz 14

31. 3. Best of Musical 2006 o 20.00

1. a 2. 4. Best of Musical 2006 o 15.30 a 20.00

5. 4. Reinhard Fendrich o 19.30

Arena, Baumgasse 80

31. 3. Icebreg o 20.00

1. a 2. 4. Local Heroes Band Contest o 20.00

5. 4. The Yellow Press, Harmful, The Iduro o 20.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai

31. 3. Elly Wright & Friends o 21.00

1. 4. Barrelhouse Jazzband o 21.00

3. 4. Worried Men Skiffle Group o 21.00

4. 4. Adam Rafferty Trio o 21.00

5. 4. Andy Weiss Quintett o 21.00

od 6. 4. Duke Heitger & Herbert Swoboda & Vienna Swing Affair o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton Hotel Vienna, Stadtpark

31. 3. Ernestine Anderson & Band o 20.00

1. 4. Ernestine Anderson & Band o 20.00

2. 4. Gerald Gradwohl Trio o 20.00

4. 4. Gina Schwarz o 20.00

6. 4. Lungauer Jazz Bigband feat. Tom Momreille o 20.00

Gasometer, Guglgasse 12

31. 3. a 1. 4. Oliver Pocher o 20.00

2. 4. Adam Green o 20.00

Metropol, Hernalser Hauptstrasse 55

31. 3. Hedwig & the angry inch. Neo-Glam-Post Punk-Rock-muzikál o 20.00

1., 3., 4. a 6. 4. "Hedwig and the angry inch" o 20.00

DIVADLÁ

Burgtheater, Dr-Karl-Lueger-Ring 2

1. a 2. 4. J. W. Gothe: Torquato o 19.00

4. 4. Senta Bergerová číta zo svojej knihy: Vedela som, že viem lietať o 20.00

5. 4. J. Nestroy: Jedľové domy za 80 minút o 20.00

6. 4. G. E. Lessing: Minna von Barnhelm o 19.00

Akademietheater, Listzstrasse 1

31. 3. I. Bauersima, R. Desvignes: Boulevard Sevastopoľ o 19.30 - premiéra

2. 4. G. Jonke: Potopená katedrála o 19.00

3. 4. E. Albee: Koza alebo Kto je Sylvia o 19.00

5. 4. Bauersima, R. Desvignes: Boulevard Sevastopoľ o 19.30

Theater in der Josefstadt, Josefstädter Strasse

31. 3. M. Frisch: Andorra o 19.30

1. 4. T. Bernhard: Ingnorant a šialenec o 20.00

3. 4. O. Wilde: Bunbury o 18.00

4. 6. 4. M. Frisch: Andorra o 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

Múzeum Sigmunda Freuda, Berggasse 19

do 18. 4. Majstrovské diela z Guggingu

Kunst Haus Wien, Untere Weißgerberstrasse 13

do 14. 5. Xenia Hausner

Centrum architektúry Wien, Museumsplatz 1

do 22. 5. Neznámy Loos: Walter

do 22. 5. Paraíso Latinoamericano

do 31. 12. 2008 Prehliadka. Rakúska architektúra 20. a 21. storočia

Umelecko-historické múzeum, Maria-Theresien Platz

do 5. 6. Európa bez hraníc. Príklady vzniku umeleckej rôznosti v Európe

Múzeum moderného umenia MUMOK, Museumsplatz 1

do 14. 5. Nouveau Realisme

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 18. 6. Šialená láska. Od Dalího až po Bacona

Kunsthalle Wien, Museumsplatz 1

do 18. 6. Black, Brown, White. Fotografie z Južnej Afriky

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 17. 9. Lorenzo da Ponte

Albertina, Albertinaplatz 1

do 20. 9. Mozart. Experiment osvietenstva

RÔZNE PODUJATIA

Messezentrum Wien, Messeplatz 1

2. - 5. 4. Vinova - medzinárodný veľtrh vína

6. - 9. 4. Vienna Fair - medzinárodný veľtrh súčasného umenia (do 9. 4.)

Umenie mladých prezentuje 100 galérií z 19 krajín