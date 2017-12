Nefalšovaná country zábava 8. apríla v PKO

Country bály na Dunaji patria k najpopulárnejším tanečno-zábavným podujatiam v PKO a začali písať svoju históriu už v roku 1983. Tohtoročný jarný country bál ponúka skvelú zábavu a pestrý program až do skorých ranných hodín.

31. mar 2006 o 9:12

Jarný country vetrík priveje do areálu PKO už 8. apríla všetkých milovníkov týchto chytľavých rytmov. Country bály na Dunaji patria k najpopulárnejším tanečno-zábavným podujatiam v PKO a začali písať svoju históriu už v roku 1983. Tohtoročný jarný country bál ponúka skvelú zábavu a pestrý program až do skorých ranných hodín.



Moderátorom bude stálica country neba – Imro Dugovič, spevák z kapely Bukasový masív, ktorá bude zároveň hviezdnym esom bálu. Do tanca vám zahrá trnavská kapela Country Team, zaraďujúca sa k špičke slovenského country, všetkých návštevníkov poteší tiež ostrieľaná skupina Nový Rownák so svojou živou a úprimnou hudbou, alebo vás na parket priláka pezinská formácia Arion. Zástupcom moderného country-rockového rytmu bude nováčik na country scéne, skupina Condor, ktorá je zložená zo skúsených hudobníkov.



V tanečnom programe nebude chýbať súbor Petronella, známy svojimi choreografiami v írskom štýle, skupina Sillmarion a skupina Country Cloggers , ktorá má blízko k tanečnému štýlu country a americkému stepu – clogging. Diváci sa môžu tešiť aj na šteklivé rytmy salsy v podaní Majstrov Európy v salse – Mário Kovács a Laura Vargová. Tanečné skupiny budú súťažiť o postup na festival Stodola 2006 v Prahe. Pre všetkých tancuchtivých budú pripravené pútavé lekcie tanečných country variácií pod vedením tancujúceho dua Line a vzácneho hosťa z Čiech – Jeffa Vašáka. Hudba, tradičné country tance, rodeo show, originálna country zábava a dobré jedlo, to všetko je pripravené pre tých, ktorí prídu 8. apríla do bratislavského PKO.

Vstupné: 99,-Sk v predpredaji, 150,-Sk na mieste

Predpredaj: BKIS, Klobučnícka 2, Ticketportal, Ticket art, Eventim, Dr. Horák