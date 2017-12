Na DVD sa objavia vzácne kamerové skúšky M. Branda

BRATISLAVA 31. marca (SITA/AP) - Fanúšikovia legendárneho Marlona Branda sa môžu tešiť na nový prírastok do netradičnej kolekcie DVD. Ide o vzácne zábery z kamerových skúšok pre film Rebel bez príčiny ...

31. mar 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 31. marca (SITA/AP) - Fanúšikovia legendárneho Marlona Branda sa môžu tešiť na nový prírastok do netradičnej kolekcie DVD. Ide o vzácne zábery z kamerových skúšok pre film Rebel bez príčiny z konca 40. rokov, pár rokov pred Brandovým debutom vo filme Muži z roku 1950. V krátkej úlohe mal Brando stvárniť mladého kriminálnika, ktorý presviedča svoju priateľku, aby mu pomohla uniknúť pred zákonom. "Je v ňom doslova magnetická sila, na vrchole jeho fyzickej krásy a mužnej sily. Odráža sa to v ňom ako v mužovi aj ako hercovi," povedal spisovateľ Darwin Porter, autor životopisnej knihy Brando Unzipped pre denník Times of London. Porter vyhlásil, že bol týmito zábermi, ktoré sa považujú za vôbec prvé Brandovo účinkovanie pred kamerami, fascinovaný. Scenár i názov pôvodne plánovaného filmu Rebel produkcia mierne pozmenila a v roku 1955 do úlohy obsadila Jamesa Deana, pre ktorého tento film znamenal vrchol kariéry.

Vzácne zábery by sa mali v predaji objaviť už 2. mája ako súčasť kolekcie ôsmich DVD, z ktorých šesť sú filmové adaptácie hier dramatika Tennessee Williamsa. Kolekcia obsahuje filmy ako Električka zvaná Túžba, v ktorej hral aj Marlon Brando, Mačka na rozpálenej plechovej streche, Sladký vták mladosti či Noc leguánov. Ako uviedla spoločnosť Warner Bros., nepublikované filmové materiály objavil začiatkom 90. rokov pracovník, hľadajúci extra zábery do DVD Rebel bez príčiny. S vydaním týchto materiálov spoločnosť počkala až na vhodnú príležitosť.

Marlon Brando zomrel 1. júla 2004 na následky zlyhania pľúc. Dožil sa 80 rokov.