Peter Lipa vyrazí na jeseň na turné po slovenských divadlách

BRATISLAVA 30. marca (SITA) - Po početných európskych koncertoch vyrazí slovenský džezmen Peter Lipa na jeseň aj za slovenskými fanúšikmi. V rámci menšieho turné plánuje odohrať šesť až osem koncertov.

31. mar 2006 o 14:00 SITA

Program so skladbami zo svojej aktuálnej platne Lipa spieva Lasicu predstaví na domácej pôde v netradičných priestoroch - v divadlách. "Nemám ambíciu hrať v športových halách, u mňa nie je prvoradá veľká návštevnosť. Som spokojný, ak príde 200 až 300 ľudí," povedal pre agentúru SITA Lipa. Spevák sa na sériu koncertov nevyberie so stabilnou zostavou, lebo to nie je technicky ani finančne možné. Nevylučuje však, že vystúpi s hosťom. Miesta a mestá, ktoré navštívi, si už tradične vyberie len podľa jednej osoby. "Tým človekom je usporiadateľ, ktorý sa v danej lokalite snaží o vybudovanie nejakej džezovej tradície a publikum si postupne vychováva," spresnil Lipa, ktorý do budúcnosti plánuje dva samostatné projekty. O ich nahrávaní vraj začne rozmýšľať už začiatkom budúceho roka.

Fanúšikovia Petra Lipu a jeho kapely si môžu džezmenov vychutnať už čoskoro. Na 10. mája je totiž v bratislavskom Babylone pripravené špeciálne vystúpenie. Hudobník na ňom zahrá skladby z aktuálnej platne Lipa spieva Lasicu, hosťami budú všetci účinkujúci z albumu. Na jednom pódiu sa tak vedľa Peter Lipa Bandu v zložení Juraj Tatár - klávesy, Martin Gašpar - basgitara, Michal Žáček - saxofón a flauta a Marcel Buntaj - bicie, predstavia i Milan Lasica, Mango Molas, speváčky ľudovej hudby Muzička, perkusionista Igor "Ajdži" Szabo, gitarista Martin Zajko, klávesák Peter Lipa ml. a vokalista Radovan "Vrabec" Orth.