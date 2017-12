Paul Simon prichádza s novým albumom Suprise

NEW YORK - Slávny newyorský pesničkár Paul Simon prichádza po šiestich rokoch s novým albumom. Kolekcia sa bude volať Suprise (Prekvapenie) a v obchodoch by sa mala objaviť v prvej polovici mája. Tento spevák a skladateľ, niekdajší člen legendárneho ...

3. apr 2006 o 11:00

NEW YORK - Slávny newyorský pesničkár Paul Simon prichádza po šiestich rokoch s novým albumom. Kolekcia sa bude volať Suprise (Prekvapenie) a v obchodoch by sa mala objaviť v prvej polovici mája. Tento spevák a skladateľ, niekdajší člen legendárneho folkového dua Simon and Garfunkel, si k spolupráci prizval známeho avantgardného producenta Briana Ena, ktorý dodal pesničkám svoj typický "atmosferický" zvuk. V jedenásťpiesňovej kolekcii si zahrali aj slávni hudobníci z prostredia džezu klavirista Herbie Hancock a gitarista Bill Frisell.

Zatiaľ posledný Simonov album You Are The One pochádza z roku 2000. Kritici ho označili za veľký návrat skladateľskej formy, pretože pesničkár predtým vyhorel s broadwayským muzikálom The Capeman. K jeho najlepším albumom dodnes patrí africkou hudbou motivovaný Graceland z roku 1986. (peb)