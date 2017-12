Spojenec nie je len o prepadnutí banky, ale aj štúdiou New Yorku

Spojenec (Inside Man) o USA, 2006, 129 minút o Réžia: Spike Lee o Scenár: Russel Gewirtz o Kamera: Matthew Libatique o Hudba: Terence Blanchard o Hrajú: Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, William Dafoe, Christopher Plummer

3. apr 2006





Na plátne sa objaví detail tváre Daltona Russela (Clive Owen). Nachádza sa kdesi v uzavretom priestore. Vyzýva nás, aby sme ho pozorne počúvali. Vzápätí oznámi, že vykradol banku. "Prečo? Pretože môžem." To nám musí zatiaľ stačiť.

Na prípad sú nasadení dvaja vyjednávači tmavej pleti Keith Frazier (Denzel Washington) a Bill Mitchell (Chiwetel Ejiofor). Vyzerá to na rutinny prípad. Prepadnutie banky a asi 50 rukojemníkov. Čoskoro však zistia, že nemajú do činenia so žiadnym zúfalým šialencom pokúšajúcim sa upriamiť na seba pozornosť. Za pokojným, ale rozhodným hlasom v telefóne sa skrýva inteligentný profesionál. Frazier čoskoro vytuší, že tu nejde len o peniaze. Že sa nemýlil, mu potvrdí nečakaná návšteva starostu a istej vplyvnej ženy (Jodie Foster), ktorá vie pre bohatých klientov ututlať nepríjemné skutočnosti. Najal si ju zakladateľ banky (Christopher Plummer) kvôli jednej skrinke v trezore skrývajúcej niečo, čo mu "veľmi prirástlo k srdcu".

Už od prvých minút sme vtiahnutí do rýchleho newyorského tempa filmu. Krátke zábery a na všetky strany švenkujúca kamera pripomínajú seriál Newyorskí policajti. Tvorcovia v dialógoch postáv priznávajú inšpiráciu filmami "newyorskými" Sidneyho Lumeta. Russel nazve Fraziera Serpicom. Ten mu zas odkáže, aby si pozrel Psie popoludnie. Toto všetko do seba bezchybne zapadá. Spolu s výbornými hereckými výkonmi, nelineárnou zápletkou a postupným dávkovaním informácií vytvárajú ostrieľaný profík Lee a debutujúci scenárista Russell Gewirtz divácky vďačný žánrový film.

Spike Lee, černošský režisér s vyhraneným postojom proti vlastnej krajine, sa výraznejšieho politicko-spoločenského komentára tentoraz vzdal v prospech žánrového vyrozprávania príbehu. Jeho rukopis sa však nevytratil. Muž, ktorý vyrastal v Brooklyne, vďaka svojej znalosti newyorských reálií ponúkol malú sociologickú štúdiu miestneho obyvateľstva. Už v úvodnej titulkovej sekvencii pripravil divákom rýchlu vyhliadkovú jazdu po americkej metropole. Dodávka bankových lupičov prichádza cez jeden z newyorských mostov na Manhattan obchádza najprv chudobnejšie štvrte, kým skončí na Wall Street v banke Manhattan Trust.

Lee si vychutnáva, na tento žáner zriedkavú, typologickú drobnokresbu množstva vedľajších postáv. Od radového policajta, robotníka s jeho bývalou pochádzajúcou z Albánska, po arogantné prsnaté Latinoameričanky. V skupine rukojemníkov sa stretli vari všetky dominantné etniká New Yorku. Režisér oddelil tiež jednotlivé vrstvy obyvateľstva výberom slov a hlavne prízvukom. Denzel Washington síce nerapoce ako poštárka z Brooklynu, ale jeho slovník a výrazný newyorský prízvuk ho jasne oddeľujú od majiteľa banky alebo starostu, ktorí svoju spisovnú angličtinu prešpikovávajú vyberanými výrazmi, eufemizmami a nacvičenými brisknými dvojzmyslami.

Kým ďalší slávny filmár, Newyorčan od kosti Woody Allen, má zmapovanú predovšetkým úzku vrstvu manhattanských intelektuálov. Lee sleduje oveľa širšiu spoločenskú vzorku obyvateľstva a ponúka tak oveľa autentickejší obraz tohto veľkomesta. A to je práve tá pridaná hodnota navyše, ktorá zo Spojenca robí aj čosi viac ako len obyčajný žánrový akčný film.