CD

nové CD na trhu

3. apr 2006 o 9:00

Spyro Gyra - Wrapped In A Dream

Heads Up/Divyd

Je to neuveriteľných tridsať rokov, čo skupina Spyro Gyra vydala svoj debut. Kontinuita nebola nikdy prerušená a novinka Wrapped In A Dream je už dvadsiatym piatym albumom neúnavnej formácie, ktorej osou sú saxofonista Jay Beckenstein a klávesista Tom Schuman. Spyro Gyra vždy hrala príťažlivú kombináciu džezu, popu a r'n'b, teda žáner, ktorý sa zvykne nazývať pop džez. Novinka smeruje do pokojných vôd smooth džezu, brilantné muzikantské výkony sú zaoblené nerušivým dizajnom, všetky idiómy akoby sme už niekde počuli, ale v tomto prípade naozaj nejde o novátorstvo. S touto hudbou je všetko v pohode, zo slastných driemot preberú svieže karibské motívy a prekvapí aj v tvorbe Spyro Gyry ojedinelá bluesová skladba. Ak chcete inteligentnú hudbu na príjemné večierky, do auta alebo k čomukoľvek, kde nechcete, aby vám tóny príliš odvádzali pozornosť, toto je správna voľba.

Rodney Jones Dreams And Stories

Savant Records/Hevhetia

Excelentný džezový gitarista strednej generácie Rodney Jones (1956) sa do povedomia dostal spoluprácou s legendárnym trubkárom Dizzym Gillespiem v 70. rokoch a ako líder nahral deväť albumov. Novinka Dreams And Stories je archívna nahrávka z prvej polovice 80. rokov (presný dátum nahrávania nie je uvedený), na klavíri totiž hrá excelentný klávesista Kenny Kirkland, ktorý zomrel na predávkovanie heroínom v roku 1985 (je známy zo spolupráce so Stingom v jeho ranom "džezovom" období). Zvyšok kapely je tiež z kategórie obyvateľov džezového Olympu, na bicích hrá Jeff "Tain" Watts a na kontrabase Marc Johnson. Album obsahuje pôvodné Jonesove skladby aj štandardy. Skvelý klubový mainstream, ktorý bez prieťahov vlezie do ucha a vnútri zahreje, poteší. Virtuozita hudobníkov je absolútne organická a niet v nej ani stopy po samoúčelnosti. Takúto hudbu určite dokáže vnímať každý, ak len nie je exkluzívne nadviazaný na DJ-a Tiesta.

Soft Machine - Legacy Live In Zaandam

Moonjune Records/Hevhetia

Britská skupina Soft Machine má za sebou úctyhodnú históriu. Vznikla koncom 60. rokov a patrila medzi dôležitých predstaviteľov smeru kombinujúceho progresívny rock s fusion, teda džez rocku. Zakladajúci člen a líder Robert Wyatt odišiel ešte v 70. rokoch. Značka Soft Machine sa z času na čas objaví, aj keď s pôvodnou zostavou má máločo spoločné. Naposledy sa vyskytla na albume Legacy Live In Zaandam. Starí páni hrajú odušu, samozrejme, nie sú to žiadne aktuálne trendy a aj brilantnejší hráči sa nájdu, ale poteší všade prítomný duch avantgardy 70. rokov a sympatické nutkanie kombinovať tóny, akordy a rytmy inak, než býva v "slušnej spoločnosti" zvykom.

The Loner - A Tribute To Jeff Beck

Esc Records/Divyd

Jedným z najvplyvnejších gitaristov všetkých čias bol Jeff Beck. Tento novátor síce netrčal tak, ako jeho kolegovia Eric Clapton, Jimi Hendrix či Jimmy Page, ale brázda, ktorú vyoral v rocku (a aj v džez rocku) je neprehliadnuteľná. Momentálne sa Beck radšej zaoberá svojimi milovanými automobilovými veteránmi ako hudbou, ale hudobníci nezabúdajú a pripravili mu peknú poctu. Skladby nahrávali ľudia ako Scott Henderson, Greg Howe, Richie Kotzen či basista Billy Sheehan so svojou skupinou Niacin, akousi kombináciou Emerson, Lake a Palmer a Mahavishnu Orchestra. Nájdeme tu skladby čisto kapelové, ale aj nahrané s výdatnou pomocou elektroniky, priamočiaro rockové aj experimentálnejšie, takže je zaručené, že pocta skvelých tomu najlepšiemu neznudí. (maj)