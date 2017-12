Russell Crowe fajčil počas koncertov

3. apr 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 3. apríla (SITA/AP) - Držiteľ Oscara Russell Crowe si opäť narobil problémy potom, čo pri vystupovaní so svojou rockovou skupinou The Ordinary Fear of God na Novom Zélande fajčil na pódiu. V krajine je však zákaz fajčenia na verejných miestach. Herec si vraj zapálil v dvoch nočných kluboch a koncertnej hale počas krátkeho turné jeho skupiny. "Videl som ho fajčiť. No bolo to veľmi diskrétne a bez ohlasu v publiku," povedal promotér koncertov Brett Eccles. Zákon na ochranu nefajčiarov na Novom Zélande zakazuje fajčenie v reštauráciách, baroch, kasínach a všetkých uzavretých verejných miestach. "Ak sa preukáže, že porušil zákon, budeme to vyšetrovať," povedal zástupca polície. Crowe zrejme nebude čeliť žalobe z porušenia zákona, no majitelia podnikov, v ktorých vystupoval a fajčil, môžu dostať pokutu.