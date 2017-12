Pink si s manželom užíva cez internet

BRATISLAVA 3. apríla (SITA) - Americká speváčka Pink priznala, že so svojím manželom Careym Hartom sa po svadbe v januári videla iba trikrát, no naznačila, že erotické konverzácie pomocou webovej kamery ...

3. apr 2006 o 14:33 SITA

BRATISLAVA 3. apríla (SITA) - Americká speváčka Pink priznala, že so svojím manželom Careym Hartom sa po svadbe v januári videla iba trikrát, no naznačila, že erotické konverzácie pomocou webovej kamery jej umožnili svojho manžela spoznať lepšie. V súčasnosti, keď je zaneprázdnená propagovaním najnovšieho albumu I'm Nor Dead, si nevie rýchle internetové pripojenie s kamerou vynachváliť. Aj vďaka tomu vášeň v ich manželskom vzťahu neutícha. "Careyho som od medových týždňov videla trikrát. Náš vzťah je však stále taký, akoby sme boli spolu. Kedysi by sme sa museli stretávať iba v hoteloch. Teraz však využívame internet a webkameru," povedala Pink. Ako však dodala, musí si byť vždy istá, že sa na ňu díva iba on a nikto iný. "Som trochu paranoidná z toho, že stlačím zlé tlačidlo a omylom niečo pošlem môjmu otcovi," dodala.