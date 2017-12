Nepoučiteľný Robert Downey Jr.

BRATISLAVA 3. apríla (SITA) - Robert John Downey Jr. sa narodil 4. apríla 1965 v New Yorku ako syn herečky Elsie Ford a režiséra Roberta Downey Sr. Jeho otec sa narodil s priezviskom Elias - bol írsko-židovského ...

BRATISLAVA 3. apríla (SITA) - Robert John Downey Jr. sa narodil 4. apríla 1965 v New Yorku ako syn herečky Elsie Ford a režiséra Roberta Downey Sr. Jeho otec sa narodil s priezviskom Elias - bol írsko-židovského pôvodu. Elsie mala zase nemeckých a škótskych predkov. Downey Jr. sám seba označuje za "polovičného Žida." Svoju prvú filmovú úlohu dostal od otca - v roku 1970 si zahral v jeho filme Pound. Pracovné povinnosti jeho otca znamenali, že sa rodina často sťahovala - malý Robert tak žil striedavo v Connecticute, New Yorku, Kalifornii, Londýne, Paríži alebo vo Woodstocku. Počas pobytu v Londýne navštevoval vtedy 10-ročný Robert baletnú školu. Keď mal 11 rokov, jeho rodičia sa rozviedli. Ako 17-ročný odišiel zo školy a presťahoval sa do New Yorku, aby sa stal hercom. Tam najprv upratoval stoly v reštaurácii Central Falls, pracoval v obchode s topánkami a vystupoval v undergroundovom klube Area.

Po niekoľkých menších filmových úlohách sa ako 20-ročný na rok pridal k obsadeniu Saturday Night Live. Neskôr sa vybral do Hollywoodu, kde v roku 1987 dostal úlohu vo filme Zaskočený sukničkár. V tom istom roku stvárnil aj drogovo-závislého bohatého chlapca v snímke Less Than Zero. Práve táto úloha mu zabezpečila pozornosť publika. V roku 1992 sa predstavil ako Charlie Chaplin vo filme Chaplin. Za svoj výkon si vyslúžil nomináciu na Oscara v kategórii najlepší mužský herecký výkon. V symbolickej snahe "pochovať" svoj chuligánsky imidž z osemdesiatych rokov a začať novú fázu života i kariéry, vraj po skončení nakrúcania filmu Chaplin (1992) v roku 1991 zakopal na dvore za domom oblečenie, ktoré mal na sebe v roku 1987 vo filme Less Than Zero (1987). V roku 1993 si zahral vo fantasy komédii Zo srdca a z duše alebo v dráme Krátke strihy, o rok neskôr nasledovalo akčné krimi Takí normálni zabijaci a romantická komédia s Marisou Tomei Len teba. Rok 1995 priniesol drámu Michaela Hoffmana Čas zmyselnosti. Úspechy v kariére, ale bohužiaľ sprevádzali problémy v súkromnom živote a drogová závislosť. Počas nakrúcania filmu Ničomník (1997) musel pravidelne podstupovať drogové testy. V roku 2000 sa ako advokát Larry Paul pripojil k obsadeniu seriálu Ally McBeal. Za prácu v ňom dostal Zlatý glóbus a zároveň bol nominovaný na Emmy. V seriáli ukázal, že nie je len herec, ale dokáže aj spievať. Ako autor a spevák sa predstavil na albume Vondy Shephard Ally McBeal: For Once in My Life. So Stingom naň naspieval hit skupiny The Police Every Breath You Take z roku 1983. V roku 2001 sa objavil vo videoklipe Eltona Johna I Want Love a 23. novembra 2004 vydal svoj debutový hudobný album The Futurist.

Väčšiu pozornosť, ako jeho herecké výkony, pútali od roku 1996 jeho drogové excesy, zatknutia a pravidelné úteky z protidrogových liečení. Tvrdí, že s drogami ho zoznámil jeho otec, keď mu ako osemročnému ponúkol marihuanový joint. Päťročný maratón zatknutí a liečení sa začal 23. júna 1996, keď ho policajti zastavili za prekročenie rýchlosti. Dopravný priestupok ale skončil zatknutím za šoférovanie pod vplyvom alkoholu a držbu drog (mal pri sebe mexický heroín, crack a kokaín) a nenabitej zbrane 357 Magnum. V júli 1996 mu nariadili protidrogové liečenie v Exodus Recovery Center, odkiaľ po niekoľkých dňoch - 22. júla ušiel a znovu ho zatkli. Sudca Lawrence Mira ho 6. novembra odsúdil na trojročnú podmienku. O rok neskôr, 8. decembra 1997 ho ale za porušenie podmienky poslal na polroka do väzenia. Odtiaľ ho 31. marca 1998 poslali do liečebne, kde mal trest dokončiť. Po krátkom čase strávenom na slobode raz v noci opitý vošiel do susedovho domu, kde v presvedčení, že je doma, zaspal. Tretíkrát tým porušil podmienku a sudca Mira ho 16. júla 1999 poslal na tri roky naspäť do väzenia. Sudca sa vtedy vyjadril, že ho posiela za mreže, aby mu zachránil život. Po dvoch týždňoch v štátnom väzení Reception Center ho 25. augusta 1999 presunuli do nápravnovýchovného ústavu pre drogovo závislých trestancov SATF (Substance Abuse Treatment Facility). Downeyho právnici sa celých 11 mesiacov pokúšali sudcu presvedčiť, aby nechal herca prepustiť. Kalifornský odvolací súd napokon v lete 2000 nariadil okamžité prepustenie s odôvodnením, že Downey si už odsedel dostatočne dlhý čas. V auguste 1999 vraj urobil sudca Mira chybu, keď neodpočítal čas, ktorý už za mrežami strávil a pridal mu ďalšie tri roky. Už 25. novembra 2000 ho ale opäť zatkli v kalifornskom Palm Springs. Tento raz za držbu kokaínu a metamfetamínov. Keďže bez okolkov spolupracoval s políciou, strávil noc za mrežami a ráno ho prepustili na kauciu vo výške 15 000 dolárov, čo je prepočte asi 467 000 slovenských korún. V tom čase sa jeho kariéra opäť sľubne rozbiehala - začal hrať v seriáli Ally McBeal a pripravoval sa na divadelnú úlohu Hamleta. Jeho ďalšie zatknutie 24. apríla 2001 viedlo producenta Davida E. Kelleyho k rozhodnutiu ukončiť s ním spoluprácu. Jeho prechádzka mestom pod vplyvom drog sa však zaobišla bez obvinenia. V súvislosti s novembrovým zatknutím súd 16. júla 2001 rozhodol o ďalšej trojročnej podmienke a ročnom liečení.

V roku 2002 sa Robert znovu naplno pustil do filmovania. Výsledkom bola komédia Spievajúci detektív (2003) a mysteriózny thriller Gothika (2003), kde si zahral s Halle Berry a Penélope Cruz. V roku 2004 sa predstavil vo filme Eros - presnejšie v jednom z jeho troch príbehov (Equilibrium v réžii Stevena Soderbergha). V roku 2005 mali v USA premiéru tri filmy, v ktorých hral (Kiss Kiss, Bang Bang, Game 6 a Good Night, and Good Luck). Na rok 2006 je ohlásené uvedenie ďalších šiestich, najbližšie: A Scanner Darkly, Zodiac, The Shaggy Dog a Fur.

V osemdesiatych rokoch žil s herečkou Sarah Jessicou Parker. Ich vzťah trval asi sedem rokov. Po 42-dňovom chodení sa Downey Jr. 29. mája 1992 oženil s Deborah Falconer, ktorá mu 7. septembra 1993 porodila syna India. Ich manželstvo skončilo 26. apríla 2004 rozvodom. Dôvodom mala byť Robertova závislosť na kokaíne a ďalších omamných látkach. Deborah stratila po mnohých manželových zatknutiach a útekoch z protidrogových liečení trpezlivosť a 24. januára 2001 požiadala o rozvod. Svoju súčasnú manželku, producentku Susan Levin, si vzal 27. augusta 2005 počas židovského svadobného obradu v Amagansett, New York. Manželia sa stretli počas nakrúcania snímky Gothika.