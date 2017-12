C. Slater uvažuje o prerobení filmu Prelet nad kukučím hniezdom

BRATISLAVA 4. apríla (SITA) - Hollywoodsky herec Christian Slater prezradil, že by si rád zahral v remaku hitového filmu Prelet nad kukučím hniezdom z roku 1975, ktorý režíroval český režisér Miloš Forman.

4. apr 2006 o 9:00 SITA

Slater, ktorý v súčasnosti hrá v divadelnej adaptácii tohto filmu v londýnskom West Ende, vyhlásil, že po účinkovaní v divadelnom predstavení by si svoju úlohu veľmi rád zopakoval aj pred filmovými kamerami. "Niektoré veci by sa nemali robiť znovu, no nad týmto naozaj uvažujem. Pri divadelnom predstavení som sa veľmi zabával, tak prečo nie," povedal herec pre stránku Contactmusic. "Od Jacka Nicholsona som zatiaľ nič o celej veci nepočul, no Kirk Douglas mi poslal veľmi milý list, v ktorom ma podporil," dodal Slater.