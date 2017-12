J. Roberts zarobila na Broadwayi za týždeň takmer milión dolárov

BRATISLAVA 4. apríla (SITA/AP) - Americká herečka Julia Roberts dokázala vďaka svojmu broadwayskému debutu zarobiť za prvý týždeň vystupovania takmer milión dolárov. Hra Tri dni dažďa, v ktorej okrem Roberts účinkujú i Paul Rudd a Bradley Cooper, za prvý týždeň na Broadwayi zarobila podľa Ligy amerických divadiel a producentov 988 298 dolárov, čo je v prepočte viac ako 30,6 milióna korún. Išlo o osem predstavení pri 101-percentnom využití kapacity divadla, kde diváci boli ochotní aj stáť. Na Broadwayi sa okrem toho minulý týždeň hrali i predstavenia ako Wicked, Monty Python's Spamalot, The Pajama Game, The Odd Couple a Fantóm opery. Aj napriek tomu, že predstavenie Fantóm opery Andrewa Lloyda Webbera ponúka pre divákov zaujímavé zľavy, do celkového objemu ziskov sa zapísalo aj tým, že sa z neho stal najdlhšie uvádzaný muzikál v New Yorku.