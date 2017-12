Hovorca generácie X - Kurt Cobain

BRATISLAVA 4. apríla (SITA) - Spevák, textár a gitarista skupiny Nirvana - Kurt Donald Cobain sa narodil 20. februára 1967 v americkom Aberdeene. Prvých šesť mesiacov svojho života žil s rodičmi - Donom ...

4. apr 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 4. apríla (SITA) - Spevák, textár a gitarista skupiny Nirvana - Kurt Donald Cobain sa narodil 20. februára 1967 v americkom Aberdeene. Prvých šesť mesiacov svojho života žil s rodičmi - Donom a Wendy v Hoquiame. Potom sa rodina presťahovala do Aberdeenu. Kurt mal aj so svojou sestrou Kimberly v podstate šťastné detstvo. S hudbou začal koketovať, už keď mal dva roky. V siedmich rokoch ho upútal Evel Knievel. V tomto čase užíval lieky proti hyperaktivite a na posilnenie koncentrácie. Jeho rodičia sa rozviedli v roku 1975. Kurtova osobnosť sa dramaticky zmenila, zrazu zostal zakríknutý. "Z nejakého dôvodu som sa cítil zahanbene," povedal v rozhovore v roku 1993. Rok žil s matkou a potom sa presťahoval do Montesana k otcovi. Svoju prvú gitaru dostal, keď mal štrnásť rokov. Odvety sa snažil založiť vlastnú kapelu.

Škola ho nebavila, rovnako ako šport a zameral sa iba na hudbu. V škole mal iba jedného skutočného kamaráta a mnohí si preto mysleli, že je homosexuál. V interview z roku 1992 uviedol, že počas strednej školy si to o sebe myslel aj on sám.

Cobain navštevoval punkrockové koncerty v Seattle. V tom čase sa spriatelil s hudobníkmi z kapely The Melvins, ktorá ovplyvnila smerovanie Nirvany. Keď sa počas strednej školy nasťahoval opäť k matke, zrazu tam nebol nikto, s kým by hral. Na strednej škole stretol punkrockera Novoselica. Neskôr ho presviedčal, aby spolu založili skupinu a prehral mu demonahrávku svojej predošlej kapely Fecal Matter. Novoselic napokon súhlasil a tak sa zrodila Nirvana. V jej začiatkoch sa v kapele menili bubeníci. Napokon sa v nej udomácnil Chad Channing, s ktorým nahrali album Bleach z roku 1989. Kurt ale nebol s jeho hrou dlho spokojný. Nahradil ho Dave Grohl, s ktorým vznikol album Nevermind (1991). Nirvana bola na vrchole svojich tvorivých síl. Ľudia, ktorí sa považovali za fanúšikov ich hudby, často nechápali posolstvá Nirvany. Spoločnosťou rezonoval prípad ženy, ktorú znásilnili dvaja muži. Tí si pri akte pospevovali ich skladbu Polly. "Je pre mňa ťažké, že taký planktón, akým sú tí dvaja, počúva našu hudbu," povedal vtedy Cobain. Okrem hudby ho oslovila aj literatúra a často ho bolo vídať v knižnici. Ovplyvnil ho napríklad Jack Kerouac, Samuel Beckett, Charles Bukowski či Camille Paglia. Dva týždne pred maturitou ho vyhodili zo školy. Vtedy dostal od matky ultimátum: nájsť si prácu, alebo odísť z domu. Po týždni našiel svoje veci zbalené v škatuliach. Prespával u priateľov a keď nemal kde, uchýlil sa pokojne pod most rieky Wishkah. To ho neskôr inšpirovalo napísať text k hitu z albumu Nevermind - Something In The Way.

Priekopník grungeu nebol iba písaným frontmanom kapely, ale zároveň aj jej duchovnou osobnosťou. Z garážovej kapely sa stala legenda a Cobain sa dostal do centra reflektorov. V tejto pozícii sa však necítil pohodlne. Verejne odmietal slávu a jej dôsledky znášal s horkosťou v ústach. Cobainov vplyv na vývoj svetovej hudobnej scény je nepochybne veľký. Najznámejšou skladbou Nirvany je pravdepodobne pieseň Smells Like Teen Spirit. V 80-tych rokoch ňou skupina zmietla zo scény metal, rock, aj dance-pop. Médiá vtedy skladbu označili za hymnu novej generácie a Cobaina za hovorcu generácie X. Ďalšími známymi songmi sú napríklad Lithium, About a Girl, In Bloom, Come As You Are, Heart-Shaped Box a kontroverzne otextovaná Rape Me.

So svojou manželkou - Courtney Love sa po prvý raz stretli na koncerte v roku 1989. Po roku sa začala Courtney o Kurta zaujímať. Začali spolu chodiť a často sa "posilňovali" drogami. V roku 1992 otehotnela a niekoľko dní na to - 24. februára sa po turné v Austrálii zosobášili na havajskej pláži Waikiki. Ich dcéra Frances Bean Cobain sa narodila 18. augusta toho roku. Stredné meno, ktoré v preklade znamená "Fazuľka", dostala od otca, ktorému na sonografe pripomínala tento druh strukoviny. Fanúšikovia Nirvany nemohli kontroverznú Courtney vystáť a tvrdili, že má na Nirvanu zlý vplyv. Jej kapela Hole často preberala songy, ktoré pôvodne napísal Kurt pre Nirvanu. Jej reputácia bola načisto zničená, keď ju časopis Vanity Fair obvinil z užívania heroínu počas tehotenstva.

Väčšinu svojho života bojoval Kurt s depresiami, chronickou bronchitídou a mal vážne problémy aj so žalúdkom. Roky sa snažil bolesti prekonávať, ale ani lekári ich príčinu nikdy nezistili. Keďže lieky nepomáhali, naordinoval si heroín. Dlho užíval drogy iba sporadicky, ale napokon im úplne prepadol. Drogy ovplyvnili jeho tvorbu a napokon viedli aj k jeho osobnému krachu. Cobain zomrel 5. apríla 1994. To, či išlo o samovraždu alebo vraždu, zostane pre mnohých navždy záhadou. Oficiálna verzia jeho smrti však hovorí o tom, že sa zabil sám.