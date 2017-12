Peter Cmorík začne po súťaži hneď pracovať na albume

4. apr 2006 o 11:05 SITA

BRATISLAVA 4. apríla (SITA) - Favorit na post novej slovenskej SuperStar Peter Cmorík sa po skončení súťaže plánuje okamžite spojiť s Lenkou Slanou z vydavateľstva Sony BMG. V kontakte s ňou je pritom už aj v týchto dňoch. „Dokončíme všetky prípravy a začnem ozlomkrky nahrávať album. Tiež sa budem snažiť vydať singel,“ uviedol pre agentúru SITA Peťo. V prípade, že sa mu šou podarí vyhrať bude podľa vlastných slov „robiť to, čo by robil každý na jeho mieste.“

Dvadsaťpäťročný obyvateľ Veľkého Krtíša sa narodil 22. marca 1980 v znamení barana. Medzi jeho najväčšie záľuby okrem hudby patrí aj príroda, či obzeranie kultúrnych pamiatok. Ako učiteľovi na Základnej umeleckej škole vo Veľkom Krtíši mu z hudobných nástrojov najviac imponujú gitara, či klavír. Cmoro nie je v muzikantskom priemysle žiaden nováčik. V minulosti hrával v skupine Humana a úspešne sa zúčastnil aj konkurzu na nového speváka do kapely Metalinda.

Cmoro sa počas svojho účinkovania v SuperStar nevyhol ani zvýšenej pozornosti médií. Popri obvineniach z osočovania svojich kolegov v Hniezdnom hniezde sa v slovenských médiách objavila i správa, že zrušil svadbu. Ako však pred nedávnom prezradil agentúre SITA, nikdy žiadnu ani len nechystal. Jeho priateľka 24-ročná Lucia Zvarová by totiž na takúto hru nikdy nepristúpila. „Bola to úplná hlúposť. Každý, kto ju pozná vie, že sa nechce vydávať a nikdy sme žiadnu svadbu ani neplánovali,“ spresnil Peťo. Priznal však, že sa s Luciou majú radi a v budúcnosti by určite spolu chceli bývať.