Ak Mária Bundová vyhrá, asi sa zblázni

4. apr 2006 o 13:10 SITA

BRATISLAVA 4. apríla (SITA) - V prípade, že finalistka súťaže Slovensko hľadá SuperStar Mária Bundová šou vyhrá, tak sa podľa vlastných slov asi zblázni. Jednoducho tomu neverí. „V prípade, že by sa tak stalo, určite by som smerovala k hudbe,“ prezradila agentúre SITA nádejná speváčka. Nezabudla však pripomenúť, že jej budúcnosť je už pevne stanovená a v tejto chvíli je už jedno, či skončí prvá alebo druhá. „Ak dostanem možnosť prezentovať sa tak, ako ja chcem - hudbou, tak to budem robiť veľmi rada,“ spresnila. Na rozdiel od druhého absolútneho finalistu Petra Cmoríka sa však zatiaľ neupísala nikomu. „Nemám ešte ponuku zo žiadneho vydavateľstva,“ dodáva Mária.

Najstaršia z jedenástky finalistov - Mária Bundová sa narodila 1. septembra 1978 v Bratislave. Medzi jej najväčšie hobby patrí popri hudbe i varenie. Nikdy pritom nepohrdne cestovinami. Dcéra Dezidera Bundu je najmladším potomkom gitaristu, ktorý okrem nej vychoval aj dcéru Ritu a syna Ďusa. Napriek tomu, že dlhé roky hrala na klavír, neodvážila by sa za tento hudobný nástroj postaviť pred publikom. „Mám čo robiť, keď sa na pódium postavím s mikrofónom,“ odôvodnila pred časom Mária svoje obavy.

Sympatickej Bratislavčanke sa v SuperStar splnil jeden veľký sen a to hneď dvakrát. Po prvý raz to bolo v štvrtom finálovom kole, kedy si bok po boku zaspievala s 28-členným orchestrom Pavla Zajačka a neskôr v kole Unplugged so sláčikovým orchestrom. „SuperStar mi dala možnosť pocítiť, že snívať sa naozaj oplatí,“ zdôverila sa Mária.