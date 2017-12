Tom Jones o svoju vizáž úzkostlivo dbá

BRATISLAVA 4. apríla (SITA) - Nestarnúci spevák Sir Tom Jones definitívne zničil legendu o svojich večne čiernych vlasoch, keďže otvorene priznal, že si ich necháva farbiť. Ako povedal, vyzeral by ako ...

4. apr 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 4. apríla (SITA) - Nestarnúci spevák Sir Tom Jones definitívne zničil legendu o svojich večne čiernych vlasoch, keďže otvorene priznal, že si ich necháva farbiť. Ako povedal, vyzeral by ako Santa Claus, keby si ich pravidelne nedával odfarbovať. "Samozrejme, že si ich farbím. Veď by som vyzeral ako Santa," povedal spevák. Ako ďalej uviedol, zvažuje i operatívnu korekciu viečok. Jones si už v 60. rokoch nechal napraviť nos a nevadilo by mu, keby šiel pod nôž ešte raz, keďže si tvár pravidelne necháva najnovšími procedúrami omladzovať. "Navštívil som plastického chirurga v Los Angeles a ten mi povedal, že si mám dávať pozor na svoje spodné viečka. Poradil mi, že sa mám snažiť vyzerať vždy čo najprirodzenejšie. Už ma pár krát rezali a upravovali. Vždy to však záviselo od toho, ako som cítil, že by to malo byť," uzavrel