Christina Milian obraňuje svoj najnovší singel

BRATISLAVA 4. apríla (SITA) - Americká speváčka Christina Milian poprela správy o tom, že sa v jej najnovšom singli Who's Gonna Ride snažila verejne riešiť rozchod s bývalým priateľom Nickom Cannonom.

4. apr 2006 o 18:43 SITA

Ako povedala, pieseň je o všetkých rozchodoch, ktoré v živote prekonala. Speváčka naznačila, že hlavným mottom pre napísanie skladby síce bol jej najčerstvejší rozchod, no vonkoncom nie je iba o ňom. "Zažila som rozchod, no musím povedať, že Who's Gonna Ride je pieseň aj o ostatných vzťahoch, v ktorých som bola. Samozrejme, že všetci vedia o tom poslednom, takže si to vysvetlili po svojom," povedala Christina. "Je to milý chalan a nemám proti nemu nič. Bol to jednoducho vzťah, ktorý už nie je, a momentálne som šťastná tam, kde som. Pohla som sa, pretože život je nádherný. Nehnevám sa na nikoho," dodala. Minulý mesiac Nick Cannon vyhlásil, že ho veľmi rozzúrilo, že jeho bývalá priateľka na ich rozchode zarába.