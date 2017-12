Clive Owen končí s herectvom

4. apr 2006 o 18:18 SITA

BRATISLAVA 4. apríla (SITA) - Britský herec Clive Owen sa rozhodol, že načas končí s herectvom, pretože je veľmi vyčerpaný. Odôvodnil to tým, že v posledných rokoch nakrúcal jeden film za druhým, čo ho stálo nesmierne veľa síl a potrebuje si niekoľko mesiacov oddýchnuť. Tiež by chcel stráviť viac času so svojou rodinou a venovať sa dvom dcérkam, deväťročnej Hannah a šesťročnej Eve.

Clive Owen sa narodil 3. októbra 1964 v anglickom Coventry. Po absolvovaní štúdií na Kráľovskej akadémii dramatických umení prišiel v roku 1988 jeho debut vo filme Vroom. Diváci ho mohli vidieť tiež vo filmoch Zavri mi oči (1991), Zločin z vášne (1996), Krupiér (1998), Agent bez minulosti (2002), Kráľ Artuš (2004) alebo Sin City (2005).