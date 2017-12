Letné festivaly ponúknu najmä britské hviezdy

Hoci leto je ešte pomerne ďaleko, hudobní promotéri v týchto dňoch horúčkovito dolaďujú posledné detaily plánovaných koncertov.

5. apr 2006 o 11:00 Oliver Rehák

Hoci leto je ešte pomerne ďaleko, hudobní promotéri v týchto dňoch horúčkovito dolaďujú posledné detaily plánovaných koncertov. Tento rok sa naozaj snažili, takže u nás a v okolitých krajinách uvidíme hneď niekoľko legiend i aktuálnych hviezd, medzi ktorými jasne dominujú Briti.

Pod domácim nebom

Leto je predovšetkým sezónou veľkých open-air festivalov. Čo pripravujú tento rok naše tri najväčšie? Do zoznamu účinkujúcich na jubilejnom desiatom ročníku Bažant Pohoda (14. a 15. 7.) k už dávnejšie avizovaným legendárnym americkým alternatívnym rockerom Pixies a britskému dídžejskému duu Coldcut pribudla Skye Edwardsová. Bývalá speváčka skupiny Morcheeba príde na trenčianske letisko predstaviť svoj úspešný sólový album.

Silné zastúpenie zaujímavých mien zo scény elektronickej hudby dopĺňajú ďalší renomovaní Briti - downtempoví Zero 7 spolu s dídžejom a producentom Andym C, špecialistom na rýchle mixovanie na troch gramofónoch a jedným z priekopníkov žánru drumandbass. Tradične silné zastúpenie worldmusicovej špičky tento rok potvrdzuje už "tradičný" hosť, fínska skupina Värttinä a uruguajská skupina Bajofondo Tangoclub vedená Gustavom Santaolallaom, ktorý získal Oscara za hudbu k filmu Skrotená hora.

Čoraz väčšie hviezdy sa začínajú objavovať aj v programe Topvar Rock Festu (30. 6. - 2. 7.). K potvrdeným americkým numetalovým Korn a Fun Lovin' Criminals pribudla ďalšia slávna formácia - Alice in Chains. Významní zástupcovia scény grunge music zo Seattlu, ktorá jasne ovládala prvú polovicu 90. rokov, prišli síce o speváka Lyna Stayleho (v roku 2002 sa predávkoval drogami), vlani sa zvyšní traja členovia dali opäť dohromady a na post vokalistu si prizývajú Williama DuValla. Hoci tento festival neďaleko Nového Mesta nad Váhom predstavuje najmä tvrdšiu hudbu, v programe má priestor aj elektronická hudba (DJ Vadim & One Self) a hip-hopová špička zo Slovenska a Čiech (Vec, Kontrafakt, Indy & Wich).

Dramaturgickú pestrosť sa snaží držať aj bratislavský Wilsonic, od dvoch spomínaných festivalov ho však odlišuje orientácia výlučne na elektronickú hudbu. Prvým oficiálne potvrdeným menom tohto ročníka, ktorý bude 9. a 10. júna, sa stala legendárna postava žánru drumandbass - Danny Williamson alias LTJ Bukem.

V Londýne je práve v týchto dňoch aj šéf Wilsonicu Tibor Holoda, takže už čoskoro bude jasné, či sa potvrdia neoficiálne informácie o pokuse priviezť vychyteného producenta a remixéra Matthewa Herberta (Björk, R.E.M.) a speváčku Roisin Murphy (ex-Moloko).

A čo susedia?

Ešte väčšiu koncentráciu hviezd ponúkajú letné akcie v Čechách, Maďarsku a Rakúsku. Najviac ich nájdete v Budapešti, kde je najväčší festival v strednej Európe Sziget (9. - 16. 8.). Jeho zástupcovia už svoje najväčšie esá vytiahli. Zaujímavé je, že ide vlastne o reprezentatívny prierez celou britskou scénou - od gitarových hviezd Radiohead a Franz Ferdinand, cez hardrockového veterána a speváka legendárnych Led Zeppelin Roberta Planta až po svojrázneho pesničkára Becka a ikony rave hnutia Prodigy.

Franz Ferdinand napriek veľkej snahe Michala Kaščáka do Trenčína nakoniec neprídu, okrem Szigetu ich ešte môžete vidieť na Love Planet v českom Tábore (11. a 12. 8.).

Druhým lákavým menom hudobného leta 2006 u našich západných susedov je Manu Chao. Populárneho španielsko-francúzskeho speváka sa podarilo zlomiť organizátorom festivalu Rock for People, ktorý bude v Českom Brode (4. - 6. 7.).

Z letných festivalov v blízkom okolí ešte treba spomenúť Nova Rock (15. - 17. 6.). Do areálu pri dedine Nickelsdorf na rakúsko-maďarských hraniciach neďaleko Bratislavy sa oplatí vybrať kvôli Metallice a skupinám ako Placebo, Queens of the Stone Age či Sisters of Mercy.