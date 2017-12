Britská hudba nie sú len gitarové kapely

5. apr 2006 o 10:00 TOMÁŠ PROKOPČÁK

Mike Skinner alias The Streets. FOTO - REUTERS



Väčšina ľudí si pri slovách súčasná britská hudba predstaví jednu z množstva mysliteľných variácií na rock či pop-rock. Hudba z Ostrovov však nie je len tisíci klon kapely Franz Ferdinand. Skutočne zaujímavá a moderná hudba vzniká aj vo vriacom kotli chudobných štvrtí a ulíc, znovu a znovu premiešavaná vysielaním pirátskych rádiostaníc.

Preto azda možno povedať, že zaujímavejšia než nepodarené kópie Oasis je súčasná britská urban music. Hudba, ktorá vzniká a zaniká s klubmi, diskotékami a nelegálnymi rádiovysielačmi. Hudba, ktorá nerezignovala na slová a na témy a ktorá je tŕňom v oku nielen oficiálnych štruktúr. A občas sa niekomu z celej tejto prelievajúcej sa masy podarí "preraziť" aj do širšieho povedomia. Nie je to tak dávno, čo sa veľkými písmenami písalo o vychádzajúcej hviezde Dizzee Rascalovi. Dnes stojí v podobnej pozícii Sway.

Sway, vlastným menom Derek Andrew Safo, je dvadsaťtriročný mladík, ktorý sa rozhodol, že svoj život zasvätí mestskej hudbe. Na tom by nebolo nič zvláštne, no minulý rok jeho úsilie ocenili cenou MOBO. Tento rok nasledovalo vydanie jeho debutového albumu This Is My Demo vo vlastnom vydavateľstve. Album, ktorý sa nesie v duchu čoraz populárnejšej uk garage (je kombináciou hip-hopu, grime, 2stepu a R'n'B), je rovnako ako práve vychádzajúca tretia radová platňa The Hardest Way to Make an Easy Living Mika Skinnera, alias The Streets, najmä o textoch.

No pokiaľ je The Streets považovaný za zavedenú a talentovanú hviezdu britského šoubiznisu - svoju "povesť" si systematicky buduje od roku 2002, keď bol odborníkmi pokladaný za najväčší talent britskej hudby, Sway je pre mnohých veľkou neznámou. Obom však nemožno uprieť úprimnosť.

No zatiaľ čo Skinner frázuje v aktuálnom singli When You Wasn't Famous o ťažkostiach s druhým pohlavím: "Keď si slávny chalan, je ľahké zbaliť dievča, ale keď chceš zbaliť dievča, čo je tiež slávne, akoby si bol neznámy," Sway je naopak stále hlasnou trúbou ulice. "Vo veľkom, veľkom, veľkom meste, je to veľmi, veľmi, veľmi šialené, kde deti majú deti, čo rastú, aby okrádali paničky," spieva v skladbe Products.

Oboch však spája odvaha, odhodlanie povedať svoj názor a obrovské sebavedomie, ktorá sa premieta i do ich "piesní". A tak relatívne neznámy Londýnčan Sway DaSafo i gambler, záletník, hviezda, ktorá sa len tak-tak vyhla bankrotu a krstný otec súčasného zvuku britského hip-hopu Mike Skinner s charakteristickým birminghamským prízvukom, sú dôkazom, že dnešná britská hudba, to ani náhodou nie sú len nostalgické výlety do gitarových osemdesiatych rokov. A obaja tiež potvrdzujú myšlienky, že poézia nie je len o slovách uväznených v knihe.